El Ayuntamiento espera mantener su nivel de ingresos los próximos cuatro años

En economía (contabilidad), importante son los ingresos pero más aún el control de los gastos (o pérdidas). De esto depende si se es próspero o no. Si tenemos una deuda muncipal de unos 185 millones más los intereses (de la cual NO se menciona NADA), se puede decir lo que se quiera sobre los ingresos, pero quien manda más son los gastos. Son estos los que van a determinar si los presupuestos son correctos o no. Para los políticos es cómodo pedir prestado y pagar en los lustros siguientes (tal vez no estén en el poder entonces). Pero la ciudadanía es la que está endeudada (hipotecada), como si NO lo estuviera, pero lo está. Curioso proceder que NO es próspero, pues se oculta la "dolorosa" (deudas, hipotecas), y se pagará más caro todavía vivi o sobrevivir por encima de nuestros medios económicos reales (y no de préstamo). "Locura de las apariencias". Así nos va.