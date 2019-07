El Ayuntamiento, dispuesto a liderar las reclamaciones contra Endesa

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se reunió ayer con representantes de la asociación de vecinos La Medina, con los que se ha comprometido a liderar si es necesario desde el Consistorio cordobés sus reclamaciones ante Endesa, después del apagón de varias horas que se produjo el sábado en la zona de la Judería y los continuos cortes de luz que residentes, hosteleros y comerciantes de la zona denuncian sufrir prácticamente a diario. Bellido expuso que «el Ayuntamiento no solo es un afectado más (pues distintos organismos municipales se encuentran ubicados en el casco histórico), sino que va a estar al lado de los vecinos que son muchos y de su problemática para tratar de que se arregle esta situación». «Queremos conocer las causas de lo que está pasando, hablarlo con quien haya que hablarlo para ayudar a los vecinos en sus reclamaciones con asesoramiento técnico, jurídico, liderando si hace falta desde el Ayuntamiento las reclamaciones porque lo que no puede ser es que todos los días estemos en el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, jugando al equilibrio de si hay luz o no hay luz o si salta o no», añadió el alcalde.

Por su parte, el teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento, David Dorado, e integrantes de la asociación La Medina se reunieron también ayer con representantes de Endesa, para pedir explicaciones, como parte afectada y en representación de la ciudadanía, sobre los fallos en el suministro eléctrico de los últimos días y en el último año en el casco histórico. La respuesta de Endesa es que ha surgido un problema en la línea de media tensión del casco histórico y que han solucionado alguna avería que han encontrado. Que están revisando todas las líneas y que posterior a esa avería se han producido nuevos apagones, explicó Dorado. «He pedido a esta empresa un informe detallado de donde se ha producido la avería, de cómo la han resuelto y del histórico de averías que se han venido sucediendo. Vamos a mantener un canal abierto de comunicación, en el que semanalmente Endesa me va a mandar un informe de las medidas y revisiones que están haciendo en el casco histórico y las incidencias y las soluciones que le están dando», recalcó Dorado.

Por su parte, la vocal de Endesa de la asociación La Medina, Laura Roda, resaltó que, aunque Endesa se ha disculpado en esta reunión por el apagón del sábado y otros cortes en el suministro posteriores, parte de Rey Heredia seguía hoy (por ayer) sin luz) y «aquí todos los días estamos con el temor de quedarnos sin suministro, a lo que se suma que las pérdidas por lo que vamos reclamando no nos las está abonando Endesa y se remontan a años, no solo son las del apagón que hubo en mayo también en la Judería».