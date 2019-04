Ayuntamiento y Defensa fijan las bases para que Caballerizas sea de la ciudad

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, anunció ayer la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa en un documento que no fue facilitado a los medios y que, según dijo a primera hora de la mañana, supondría «dar por concluida la negociación con el Ministerio de Defensa para conseguir que Caballerizas Reales sea de titularidad municipal», a la espera solo del «trámite administrativo para cambiar la titularidad en el registro de la propiedad». No obstante, aún está pendiente, apostilló a renglón seguido, «el trámite administrativo para hacer el registro de la propiedad a nombre del Ayuntamiento y el trabajo previo del expediente con el Ministerio de Defensa». Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, Ambrosio recalcó que «hemos cumplido llegando al 14 de abril con Caballerizas Reales de titularidad municipal, culminando un proceso de cuatro años que ha sido largo, complicado, con un cambio de gobierno», dando así por terminadas las negociaciones, «con un acuerdo económico» que, según dijo, «favorece los intereses de la ciudad de Córdoba». La alcaldesa evitó en todo momento hablar de una nueva prórroga de la cesión del edificio iniciada en el año 2001, si bien, en la nota de prensa distribuida por su gabinete, se hablaba de «una adenda» al convenio, suscrito hace ya casi dos décadas, que permitiría in extremis (el plazo acababa el pasado 14 de abril) «ampliar el plazo» otro año más para la autorización de uso de Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento. Y, por otro, «fijar las bases, compromisos y plazos para alcanzar el acuerdo definitivo de transmisión de la propiedad de dicho equipamiento».

Sobre las bases de dicho compromiso, dicho comunicado asegura que ambas partes han concretado sobre un papel que, tasado el inmueble en 5,8 millones de euros, el Ayuntamiento debería aportar una parcela del plan parcial 07, valorada en 2,8 millones, como compensación al Ministerio de Defensa, quedando el resto liquidado con las obras de rehabilitación del edificio realizadas por el Consistorio, que ascienden a unos 3 millones de euros más.

En cuanto a los plazos para culminar el proceso, la cuestión clave, fuentes municipales no dan más fechas que «el 31 de marzo del 2020» como fecha tope para firmar el instrumento jurídico pertinente para la transmisión definitiva al Ayuntamiento de Córdoba. A falta de conocer el documento concreto firmado por ambas partes, todo parece que el principio de acuerdo anunciado por la alcaldesa consiste en una nueva prórroga que fija las bases para la transmisión de Caballerizas Reales a la ciudad de Córdoba, algo en lo que ambas partes muestran su disposición.

LEPANTO Y FARMACIA MILITAR / Respecto a los otros dos asuntos pendientes de negociación con el Ministerio de Defensa, la expropiación, por un lado, de los dos edificios del antiguo cuartel de Lepanto y la compra, por otro, de la farmacia militar, la alcaldesa dijo que «la expropiación por 1,2 millones ya está presupuestada por el Ayuntamiento y se podrá iniciar el procedimiento este año». Por lo que se refiere a la adquisición de la farmacia militar, con un pago en efectivo en un periodo de diez años, sigue sin concretarse porque «estamos valorando el precio exacto de la tasación». De la expropiación del antiguo cuartel depende que culmine la reforma de la Ronda del Marrubial y, de la segunda operación, el traslado del mercado del Marrubial y la construcción del centro de mayores.