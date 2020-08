El Ayuntamiento defenderá una Ronda Norte "amable y urbana"

Pese al parón de la pandemia y varios problemas técnicas, las obras del tramo municipal de la Ronda Norte van a buen ritmo y supera ya la mitad de su ejecución. Actualmente, la adjudicataria está procediendo a echar la segunda capa de asfalto entre Madres Escolapias y la zona trasera de la fábrica Cosmos, antes de la conexión de esta vía con la carretera de Badajoz, y se espera que la tercera y última capa de asfalto se ponga en el primer trimestre del 2021. La obra municipal, que cerrará el lunes la certificación de agosto al 60% de ejecución, construirá 2,4 kilómetros de ronda y tendrá un coste aproximado de 6,7 millones de euros.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado positivamente la marcha del proyecto por cuanto significa para la reactivación económica de la ciudad y para la generación de empleo, y ha asegurado que la culminación del anillo viario de la cuidad, con la ejecución del tramo de Ronda Norte que debe acometer la Junta de Andalucía, es "irrenunciable". Además ha expresado el compromiso de la dos administraciones, la local y la autonómica ambas en manos de PP y Cs, para culminar esta vía. "Córdoba no debe perder la oportunidad de invertir 90 millones de euros y completar el trazado de la Ronda Norte", ha dicho el alcalde para quien renunciar al proyecto sería dejar a Córdoba a la cola de ciudades andaluzas. "Que sea el mejor, pero que sea irrenunciable tener una ronda completa. No seré yo como alcalde quien renuncie a este proyecto", ha añadido pese a que teme, ha admitido, que el debate se politice.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que en la primera quincena de septiembre se retomarán los contactos con el Consejo del Movimiento Ciudadano para abordar y consensuar el trazado autonómico de la Ronda Norte, después de que la semana pasada el presidente de este organismo, Juan Andrés de Gracia, afirmara que los vecinos prefieren que no se haga la carretera si no se llega a un consenso sobre el proyecto. Sobre esta cuestión, Belldo ha indicado que la idea es hacer no tanto una ronda como "una vía urbana, amable, que no genere nuevas barreras, separándolo lo más posible de las viviendas y con medidas paliativas del ruido".

El proyecto, ha asegurado también el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, incluirá un sistema de rotondas, semáforos y pasos de peatones, e incorporará el desarrollo de todas las zonas verdes posibles, desde el parque del Flamenco al de la Arruzafilla, pasando por los solares municipales que se ubiquen cerca de ese tramo. Además, el tramo llevará barreras arbóreas y en paralelo el desarrollo de carril bici. Por último, el regidor ha pedido tener una visión más amplia del urbanismo de la ciudad y ha recordado que la ejecución de un anillo estaba ya contemplada en el mismo PGOU por lo que renunciar a él contravendría incluso este documento. "Lo que fue una quimera, una ensoñación, es el proyecto de Rosa Aguilar. Algo maravilloso pero que no había quién lo pagara", ha concluido.

Respecto a los condicionantes técnicos del tramo municipal de la Ronda Norte, el alcalde ha informado que se mantendrán contactos a nivel directivo con Endesa para que solucionen cuanto antes los problemas derivados de la presencia de líneas de alta intensidad en las proximidades de Cosmos y el Club Mirabueno (antiguo club Asland).