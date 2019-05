El Ayuntamiento cuenta ya con presupuesto para lo que queda de año

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con presupuesto para lo que queda de año. El Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar las cuentas municipales para el 2019, que, como ya se esperaba, han recibido el apoyo del equipo de gobierno, PSOE e IU, y de Ganemos, que está en la oposición pero con el que ha mantenido durante todo el mandato un acuerdo de gobernabilidad. Al haber empate de concejales por la ausencia de Mari Ángeles Aguilera por motivos familiares, los presupuestos han prosperado con el voto de calidad de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. El último pleno ordinario del mandato ha servido para dar el visto bueno definitivo a un presupuesto de casi 386 millones de euros, que es la cantidad de la que dispondrá el ente matriz y las empresas y organismos municipales para los siete meses que restan para acabar el ejercicio. El presupuesto entrará en vigor con su publicación en el BOP. En abril, el Pleno aprobó las cuentas de manera inicial.

Esa cifra es un 7% inferior a la del ejercicio 2018. Sin empresas y organismos municipales, la cantidad que manejará el Ayuntamiento asciende a más de 286 millones, cifra que es un 6% inferior a la de un año antes. En cuanto a las inversiones, en el primer caso (con empresas y organismos) serán de casi 56 millones, es decir, más de un 13% más que en el 2018; mientras que en el segundo (el ente matriz solo) la cifra será de más de 13 millones (un 31% menos que el año pasado) si no se tienen en cuenta los fondos Edusi y de 33 millones si se incluyen.

El presupuesto ha salido adelante de forma definitiva tras la resolución de las dos alegaciones presentadas por CTA. Tanto los portavoces de UCOR, Rafael Serrano, como de Ciudadanos, David Dorado, han asegurado que los presupuestos son “papel mojado” al no cumplirse lo plasmado en los mismos. En la misma línea se ha pronunciado Salvador Fuentes (PP), que ha calificado los presupuestos como “fallidos” y “un gran cuento contable”. Por su parte, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha insistido en el trabajo que ha costado lograr consenso para aprobar los presupuestos “porque era mucho lo que no se cumplía de los acuerdos presupuestarios” de ejercicios anteriores. Blázquez ha recordado también las medidas incluidas por su grupo y ha insistido en que, a pesar de que no formarán parte de la próxima corporación, estarán “vigilantes” para que se cumplan. "Haremos lo que haga falta para que las medidas no se queden en los papeles", porque "estemos en donde estemos, sabemos que sí se puede".

Por su parte, tanto el primer teniente de alcalde, Pedro García -antes del pleno-, como la portavoz del PSOE, Carmen González, han subrayado que Córdoba es junto a Almería, la única capital andaluza con los presupuestos aprobados. Por último, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha subrayado la aprobación de cuatro presupuestos durante el mandato “en un contexto difícil” por las “enormes restricciones” y “limitaciones a la política de personal”. Doblas ha asegurado que la aprobación de los presupuestos es lo mejor para la ciudad y “una responsabilidad”. La responsable de Hacienda ha destacado que serán “los presupuestos de la inversión pública” y son “los más sociales, solidarios y favorables a lo público”.

LAS CIFRAS

De los 386 millones del presupuesto consolidado, 125,6 serán para impuestos directos (-1,01%); 113, para indirectos (+6,13%); y 63,8, para tasas (-27,09%). En personal, el Ayuntamiento prevé emplear 192,7 millones (+4,7), y en gastos corrientes, 88 (-31,11%). El gasto previsto por habitante baja de los 1.275 euros del 2018 a 1.184, es decir, un 7%. Sin empresas y organismos autónomos, la inversión por habitante baja ligeramente al pasar de 60 euros a 58,43.

Por empresas, Sadeco dispondrá de 47,6 millones; Emacsa, de 42,3 millones; Aucorsa, de 25,1 millones; Vimcorsa, de 10,7; y Cecosam, de 4,6. En cuanto a los organismos autónomos, el que más dinero manejará será Urbanismo, con 17,6 millones; seguido del Imdeco, con 10,6; el IMAE, con 4,8; el Imdeec, con 3,5; y el Ingema, con 3,1.

Entre las cantidades que destacan, está la del área Social, que tendrá 37,6 millones, casi un 9% más que en el 2019, de los que 26,5 son para Servicios Sociales. La aprobación de las cuentas implica la creación de una treintena de plazas, en las que se invertirán 1,6 millones.

Por partidas, y para inversiones, sobresalen los 1,5 millones plasmados para continuar las obras del Archivo Histórico municipal; los 1,5 millones para las expropiaciones de la ronda del Marrubial, en las que entran los dos pabellones militares; los 892.000 euros para hacer realidad una obra demandada desde hace años, la remodelación de otro tramo de avenida de Trassierra.

Entre las novedades de las cuentas están las partidas dirigidas a barrios como Las Palmeras, Las Moreras y distrito Sur, que entre el plan integral de Palmeras y la estrategia regional en zonas desfavorecidas, suman más de 700.000 euros; y a la mejora de Ciudad Jardín, barrio para el que hay plasmados 450.000 euros que se destinarán a aparcamientos y al arreglo de dos calles.