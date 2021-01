El Ayuntamiento de Córdoba tiene vía libre para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Córdoba tiene vía libre para adjudicar de forma definitiva el servicio de ayuda a domicilio, que salió a concurso en julio y que contaba con propuesta inicial pero que estaba a la espera del encargo definitivo, entre otras razones, por la denuncia de una de las empresas aspirantes. La Asesoría Jurídica municipal entiende que "nada impide que se adjudique el contrato licitado, sobre todo, dado su objeto y el interés público en que el servicio de ayuda a domicilio se continúe prestando, sobre todo, en las especiales circunstancias provocadas por el covid-19". Eso es lo que consta en el informe del que ha tomado conocimiento este lunes la junta de gobierno local tras el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba. Tras ello, la junta de gobierno ha acordado continuar con el procedimiento.

Tras la junta de gobierno local, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha explicado que "hubo una reclamación" por parte de una de las empresas que se presentó al concurso "porque decía que los documentos tenían que ser confidenciales cuando el Ayuntamiento pensaba que no", pero "ha habido un auto del juez que dice que no se paraliza la adjudicación, que se puede adjudicar hoy mismo y que no tiene que ver con la reclamación que ha hecho la empresa".

Clece es la empresa que había impugnado el acuerdo de la junta de gobierno local del 17 de diciembre del 2020. Ese acuerdo había declarado la no confidencialidad de la documentación incluida en el sobre B del lote 1 del contrato y relativa a varias empresas. Sin embargo, el auto del juez considera que hay que mantener esa confidencialidad y que, por lo tanto, el Ayuntamiento no debe facilitar información hasta que no haya sentencia definitiva en el proceso judicial principal, ya que este procedimiento es una pieza separada. El Ayuntamiento tendrá que mantener, por tanto, esa confidencialidad como medida cautelar.

Como consecuencia del recurso de Clece, la delegación de Gestión aplazó la adjudicación del contrato

hasta que el juzgado resolviera sobre la medida cautelar de suspensión adoptada. El delegado de Gestión, Antonio Álvarez, ha asegurado que "en ningún momento este servicio ha quedado ni va a quedar descubierto y que el retraso en la adjudicación tiene su fundamento en el respeto a las decisiones judiciales adoptadas por los órganos competentes y al escrupuloso respeto al derecho de defensa de los licitadores, habiéndose procedido en este sentido con la mayor celeridad posible".

El Ayuntamiento, a través de una nota, recuerda que el contrato tendrá un periodo de vigencia de dos años prorrogables por otros dos. El Ayuntamiento abonará 1,60 euros y la Junta 13 euros para sufragar la hora de trabajo. La delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, asegura que el contrato “aporta estabilidad y saca del debate y del juego político tanto la prestación de un servicio esencial, como es la ayuda a domicilio vinculada a la dependencia, como los puestos de trabajo de las auxiliares que prestan el servicio”.

La propuesta de adjudicación inicial consiste en encargar a la empresa Claros la atención a los usuarios por 36 millones y a Eulen, el cuidado de los domicilios por 671.994 euros, sumando, en total, una inversión de 37 millones al año.

Hay que recordar que Clece interpuso también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para reclamar al Ayuntamiento de Córdoba 1,7 millones de euros por la prórroga del servicio de ayuda a domicilio que tuvo que ejecutar obligada por la administración local en aras del interés general en el 2018.

Presupuestos

La primera teniente de alcalde lanzó ayer un mensaje «de responsabilidad» en relación a los presupuestos, respecto a los que dijo que están «trabajando» en su elaboración. Albás dijo que Cs ya se ha reunido con la oposición, a la que pidió «altura de miras» y que «se comprometa con Córdoba para sacar adelante los presupuestos».