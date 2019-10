El Ayuntamiento de Córdoba debe 10 millones de euros en facturas pese a tener 125 en tesorería

El Ayuntamiento de Córdoba debe 10 millones de euros en facturas pese a tener 125 millones de euros en tesorería. El gobierno local está dispuesto y obligado a reducir esa deuda y a aminorar el pago medio a proveedores, que debe situarse en 30 días. Para ello pondrá en marcha un plan de medidas organizativas para el cumplimiento del periodo medio de pago, que ha aprobado hoy en la junto a de gobierno local.Según la propia Intervención municipal, este periodo se ha incumplido en los meses de febrero, marzo, junio, julio y agosto, al situarse en 50,62, 52,26, 35,13, 38,97 y 48 días de pago, respectivamente. Ya en el mes de julio, el gobierno municipal reconoció tener un problema con el pago a proveedores, pero entonces cifró en 6,2 millones de euros las facturas debidas.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha confirmado que no se trata de un problema de tesorería sino de gestión, y ha reconocido que el periodo medio de pago a proveedores está "por los aires" y que no son capaces de desarrollar "un ambiente normalizado" de pago en el Ayuntamiento de Córdoba. "Nadie entiende tener ese dinero en tesorería y deber a proveedores", ha añadido el responsable de la Hacienda municipal. Asimismo, ha advertido que la falta de cumplimiento del periodo medio no sólo afecta a los proveedores, sino que puede poner en cuestión la tasa de reposición y cuestionar las competencias impropias del Ayuntamiento (empleo, juventud o igualdad), por lo que este plan de medidas aprobado servirá también como consulta a la Junta de Andalucía sobre esta cuestión.

El personal de intervención se reforzará con 6 técnicos

Dentro de este plan, se incluyen medidas como el refuerzo del personal de Intervención con 6 técnicos para desbloquear el "cuello de botella" de las facturas; la reestructuración del área de Hacienda; la concienciación sobre la importancia de cumplir el periodo de pago a proveedores en todas las áreas municipales (para lo que se harán reuniones); analizar los "cuellos de botella", o mejorar el registro contable de facturas, entre otras medidas. Asimismo, Fuentes ha reconocido que además de adoptar criterios organizativos, tendrán que dotar al Ayuntamiento de una administración electrónica acorde con su capacidad.