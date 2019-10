El Ayuntamiento de Córdoba garantiza que el Festival de las Callejas se hará en marzo

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha garantizado que el Festival de las Callejas se volverá a celebrar el año próximo, seguramente en marzo, y que se hará con todos los parabienes administrativos y la forma jurídica necesaria para que los organizadores cobren a tiempo. La responsable de Cs sale al frente de las informaciones que este fin de semana apuntaban ya que el Festival de las Callejas de Córdoba se aplaza por "problemas jurídicos y administrativos con el Ayuntamiento de Córdoba", según informó en sus redes sociales la Casa de las Cabezas, que organiza este evento.

La responsable de Turismo ha asegurado que no quieren cometer "los errores que han cometido otros", en referencia al anterior equipo de gobierno, y que para ello montarán un expediente administrativo que permita cobrar a los organizadores del festival en tiempo y forma, y no ocurra lo que ha pasado este año, cuando a fecha del mes de octubre aún no han cobrado por el evento organizado en 2018.

Isabel Albás ha explicado que los problemas para el cobro se han debido al haber informado de manera negativa la Intervención municipal, por el tipo de contrato que se rubricó entonces para la celebración del festival, y que este año, para evitarlo, el Ayuntamiento de Córdoba trabaja de la mano del organizador para hacerlo bien. "Acordamos en lugar de hacerlo rápido hacerlo bien, e invertir el tiempo necesario en el expediente para el nuevo festejo", ha indicado hoy la teniente de alcalde de Turismo para explicar que este año el Festival de las Callejas no se haya podido celebrar durante el Puente del Pilar como es tradicional.