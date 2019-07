El Ayuntamiento, condenado a pagar 4.000 euros a una atracción de la Cabalgata del 2017 que desfiló sin música

El Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 3.370 euros, con su correspondiente IVA que suma 707, más los intereses, al estimar parcialmente una reclamación por el impago de una factura de la cabalgata de Reyes del 2017. El demandante solicitaba 4.815 euros más 1.011 de IVA y 731 de intereses de demora.

El departamento de Ferias se había negado a abonar la factura porque consideraba que el servicio contratado no se había prestado en su integridad conforme a las condiciones estipuladas, ya que el pasacalles el gusano loco debía llevar música de acompañamiento pero desfiló sin ella durante parte del recorrido.

La sentencia señala que “hubo una parte del recorrido sin incidencia y en plenitud prestacional”, pero admite que también hubo un “cumplimiento defectuoso parcial del servicio”, por lo que considera “ajustado a derecho que el resarcimiento se cifre en el 30% del precio establecido (1.444 euros) atendiendo a que era objeto del contrato la música de acompañamiento del pascales y que dejó de funcionar” y que “el funcionamiento de una parte del recorrido, unido a la integración en la atracción de elementos personales y materiales de eficacia prestacional, equilibran en alguna medida una decisión con arreglo a dicha proporción”.

La atracción era el gran gusano loco, a la que el Ayuntamiento decidió no pagar el importe contratado. El recurrente argumenta que cuando se había desarrollado más del 75% del recorrido de la cabalgata, por razones fortuitas, y cuando ya se había rebasado el tiempo de desfile, dejó de funcionar el carro musical con columna de sonido de 300 watios. Por su parte, el Ayuntamiento insistía en que el servicio contratado no se había prestado en su integridad en las condiciones estipuladas. Además se quejaba de que la ausencia de música no aportó nada a la cabalgata y restó calidad a la misma.