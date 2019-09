El Ayuntamiento se compromete a emprender acciones legales contra Endesa por los cortes de luz

El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a emprender las acciones legaleas pertinentes contra Endesa por los cortes de luz producidos en distintos puntos de la ciudad. La moción ha sido aprobada finalmente por unanimidad, aunque en un principio solo la oposición la había apoyado, En el texto de la moción se recoge que Endesa sigue sin realizar "acciones concretas" para evitar los cortes de suministro eléctrico a los vecinos, ni da explicaciones de porqué suceden.

Asimismo, se recuerda que Córdoba lleva desde el año 2015 sufriendo cortes de suministro eléctrico en diversos puntos de la ciudad, afectando principalmente al Casco Histórico, pero también a la zona Centro, Brillante o Levante entre otros. La moción pide que el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), realice una campaña de información y asesoramiento específico a los consumidores afectados por cortes eléctricos instándoles a acudir al Ayuntamiento de Córdoba para que centralice las reclamaciones y quejas de los mismos, derivando las reclamaciones al organismo competente de la Junta de Andalucía para que realice el Arbitraje oportuno.

En el pleno ha intervenido, antes de la votación de esta moción, la representante de la asociación de vecinos La Medina, Laura Roda, que ha pedido a la Corporación municipal que se posicione de manera clara en contra de los cortes de luz que varias zonas de la ciudad sufren desde hace años y han perjudicado este verano a comerciantes y vecinos, y que exijan a Endesa una respuesta clara.

Laura Roda ha agradecido las acciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Córdoba para tratar de solucionar el problema, pero ha denunciado que no llegan ni las respuestas de esta empresa semipública ni la de la Junta de Andalucía. También ha informado de que, pese a su compromiso, Endesa no está entregando el informe semanal de averías, hoy no se ha dado salida a las reclamaciones que se acumulan. "No podemos permitir que media ciudad esté sin luz un día cualquiera", ha dicho la representante vecinal.