El Ayuntamiento comprará microbuses para Aucorsa, 9 camiones para Sadeco y 30 motos para la Policía Local

Por urgencias, el equipo de gobierno ha aprobado hoy inversiones financieramente sostenibles por valor de 1,6 millones de euros para la adquisición de vehículos para mejorar la flota de Aucorsa, Sadeco y Policía Local. Como avanzó el martes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el equipo de gobierno ha empezado a gastar los remanentes del 2019 en IFS y además del decreto de 4,6 millones para ayudas sociales (de los que 2 millones serán para ayuda de emergencia, 1 millón para alquiler social y 700.000 euros en contratos de inclusión social de Sadeco, así como compra de material) que se ha aprobado y está a la espera de pasar por pleno (ahora mismo está en Intervención), han llevado a la sesión plenaria de hoy esta nueva inversión sostenible para la compra de vehículos eléctricos. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha informado sobre las adquisiciones para movilidad y ha recordado que quedan aún por invertir los 17 millones de tesorería general para los que están expectantes de la decisión que adopte finalmente el Ministerio de Hacienda, después de la derrota del decreto promovido por la FEMP.

En concreto, se destinarán 600.000 euros a la adquisición de dos microbuses eléctricos para la empresa de autobuses; la compra de 9 camiones de recogida no compactadores por otros 600.000 euros y cuatro vehículos de turismo de segmento compacto; 10 motocicletas de segmento trail y 20 motocicletas de segmento Scooter para los que se destinarán 400.000 euros.

PSOE e IU han criticado en las intervenciones previas al pleno que las IFS lleguen "por urgencias y en el último momento" ya que no han podido estudiarlas, si bien han anunciado que. No votarán en contra. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha dicho que se alegra de que se pueda empezar a invertir el superávit, pero que le incomoda que se haga "tarde y mal" porque considera que no hay capacidad por parte del gobierno municipal para cumplir el periodo medio de pago. Ambrosio ha añadido que estarán vigilantes en la marcha de esas IFS y ha dicho que no va a permitir que se destine innecesariamente ni un euro a deuda por la "incapacidad de gestión" de PP y Cs.