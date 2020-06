El Ayuntamiento celebrará el Día del Orgullo Lgtbi sin fiesta, pero con campañas de concienciación

Junio es el mes del Orgullo Lgtbi, un evento que tradicionalmente se asocia a la idea de fiesta, pero este año tendrá que postergarse “por respeto a las víctimas y las personas que están pasando dificultades económicas”, según ha señalado este martes la delegada municipal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Timoteo, que ha anunciado una serie de acciones que se llevarán a cabo a lo largo del mes tendentes a la sensibilización y concienciación. “Necesitamos seguir conmemorando el mes de junio como el del Orgullo Gay”, ha dicho Timoteo, que ha recordado que el fomento del respeto a la diversidad sexual es uno de los objetivos de este Gobierno.

Así, bajo el lema Córdoba Orgullosa -cuyo cartel refleja una maceta de geranios en el que el tiesto es la bandera del Orgullo Lgtbi, con el que se quiere transmitir el mensaje de que el hecho de que exista diversidad sexual es tan natural como que en Córdoba veamos macetas con estas flores- se llevarán a a cabo una serie de acciones como la de mostrar ese cartel en los autobuses de la línea 2 y 5 durante 15 días. “Es una manera de darle visibilidad al cartel”, ha señalado la delegada, que también ha anunciado que se van a realizar una serie de actividades como la adhesión a la declaración institucional que proponga este año la Femp con motivo del Orgullo 2020. Esta declaración no fue refrendada en el último pleno por todos los grupos municipales, pero pese a esto “estamos seguros que el sentir mayoritario de la provincia de Córdoba es apoyar las políticas de igualdad y de derechos de las personas LGTBI”.

También se está preparando con un equipo de psicólogos prestar asesoramiento on line y gratuito a personas que estén pasando por dificultades emocionales relacionadas con su condición de persona LGTIB. Este asesoramiento estará encaminado a apoyarles en su fase de toma de conciencia, de gestión del miedo y de autoaceptación.

Por otro lado, se va a lanzar un concurso de vídeos que, bajo el titulo Una Córdoba Orgullosa, aliente a los ciudadanos a que compartan su experiencia de vida para dar alas a las personas que aun dudan mostrarse como son o como se sienten. Las bases se publicarán en la web de la delegación de Igualdad y en la de la Cátedra de Leonor de Guzmán, que colabora en el certamen.

Como otros años, se destacarán algunos pasos de cebra de la ciudad con los colores de la bandera del Orgullo Lgtbi y el día 28, día de la celebración, los autobuses llevarán una leyenda en conmemoración de ese día. Finalmente, el día 26 de junio tendrá lugar en la puerta del Ayuntamiento un acto en el que los colectivos LGTBI acompañarán al equipo de Gobierno en una declaración en pro de la igualdad y de los derechos LGTBI

Renta mínima

Respecto a la solicitud de la renta mínima vital, que comenzó ayer, la delegada ha asegurado que se está a la espera de recibir información por parte del Gobierno y, de momento, "estamos a la espera de instrucciones". "Hay muchas personas que están llamando pidiendo información que lamentamos no poder dar ya que no sabemos que papel jugarán los ayuntamientos en estas solicitudes", ha señalado Timoteo. "Por nuestra parte, el ingreso mínimo vital no puede entenderse si no va unido de un itinerario de inserción laboral, en el que estamos seguros de que los ayuntamientos debemos contribuir y presentes. No puede ser que se establezca una medida y se entregue a los ayuntamientos sin dotación económica", ha concluido la delegada.