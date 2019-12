Ayuntamiento y Adsam lanzan una campaña para evitar el ciberacoso y la complicidad a las agresiones

No al acoso en las redes. ¡No lo permitas! ¡No lo practiques! La concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, y las portavoces de la asociación Adsam, Marisa Muñoz y Mercedes Muñoz, han presentado esta mañana una campaña para luchar contra la proliferación del acoso en las redes y sensibilizar a la población escolar para "no practicar el acoso, denunciar los casos cuando se es víctima y, sobre todo, no permanecer impasible si se es testigo de alguna situación de este tipo". El anonimato que proporcionan las nuevas tecnologías y el uso prematuro de las redes sociales, cuando aún no hay madurez suficiente para gestionar este tipo de medios y sus consecuencias está detrás del aumento de las cifras de acoso por esta vía. La campaña, enmarcada en el plan A tu salud, consiste en un reparto masivo de carteles.

La concejala ha explicado que Córdoba está en la media de casos de acoso de este tipo y según las estadísticas, el 30% de los escolares confiesan haber sido víctima o agresor en una situación de acoso y un 90% dice haber sido testigo de acoso escolar, si bien su reacción fue no hacer nada. Según informes de compañías móviles citados por Timoteo, el 72% de las víctima de cyberbullying lo sufre todos los días por parte del acosador a través de las redes sociales, lo que supone que en ningún momento pueden desconectar de esta situación.

La campaña presentada y el mensaje de ¡No lo permitas! ¡No lo practiques! Pretende reforzar el mensaje contra la complicidad de los testigos mudos ante estas situaciones por lo que se hará visible en carteles distribuidos por centros escolares, institutos y centros de servicios sociales de todos los distritos de Córdoba. Adsam, por su parte, ha explicado que esta campaña servirá para reforzar el trabajo que se realiza a lo largo del año en los barrios desfavorecidos, donde los menores