El Ayuntamiento acometerá "vía préstamo" los proyectos previstos con las inversiones sostenibles

El Ayuntamiento acometerá "vía préstamo" los proyectos que tenía previsto sufragar a través de las conocidas como inversiones financieramente sostenibles (los fondos IFS). El responsable de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha admitido que el gobierno local no podrá utilizar los cerca de 30 millones de las inversiones financieramente sostenibles, que se obtienen del superávit municipal, al sobrepasar el pago medio a proveedores.

Torrico ha explicado que la idea del gobierno local "era intentar cumplir con el pago a proveedores pero, a la altura del año en la que estamos, no va a poder ser, por lo que las inversiones que no puedan ejecutarse a través de las IFS, al haber reducido la deuda, van a poder acometerse vía préstamo, en mejores condiciones incluso que en las actuales, en el presupuesto del 2020". Torrico ha explicado que se trata de un "ajuste técnico y no va a influir en la pérdida de inversión" porque "lo que no se pueda hacer a través de la figura de las IFS se hará por el presupuesto ordinario". Hay que recordar que la parte de superávit que no se puede destinar a inversión, pasa a saldar deuda, por lo que no se pierde.

Torrico ha señalado que el Ayuntamiento no podrá acometer los proyectos con las IFS al no cumplir con el requisito de pago medio a proveedores "por muy pocos días", pero ha insistido en que "al compensar deuda, podrá pedir un crédito y en unas condiciones muy favorables porque está recuperando la credibilidad ante las entidades financieras".

Torrico asegura que en el Ayuntamiento hay un "déficit en la gestión" que ha hecho que quedaran 140 millones de euros "en caja sin gastar" y esa, según indica, "es la paradoja, que teniendo dinero, le costaba mucho trabajo pagar en tiempo y forma a los proveedores". Para hacer frente a ese déficit, ha añadido, se ha reforzado el servicio de Intervención.

El gobierno local anunció este verano un plan de choque para hacer frente al pago de facturas a proveedores. IU ya advirtió la semana pasada tras las comisiones previas al pleno de este jueves el riesgo de no poder emplear los fondos de las IFS y este verano planteó medidas para gastarlos.