El Ayuntamiento acogerá la ofrenda de los Reyes Magos antes de la cabalgata

La delegación de Promoción de la Ciudad ha organizado una dramatización de la ofrenda de los Reyes Magos que tendrá lugar el domingo a las 16 horas en el hall del Ayuntamiento Córdoba, como paso previo a la Cabalgata de los Reyes, un acto que se realiza por primera vez y será la primera actuación de Melchor, Gaspar y Baltasar antes de subirse a la carroza. De momento, hoy los Reyes, presentes en rueda de prensa, han pedido para Córdoba "empleo, salud e integración de todas las personas".

La Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba, que desfilará el próximo domingo 5 de enero por las calles de la ciudad y que este año cuenta con la presidenta de Fepamic en el papel del Rey Gaspar, tendrá por primera vez en la comitiva a unas 70 personas con diversidad funcional que se incorporarán al recorrido desde la avenida del Flamenco hasta la Diputación, según ha explicado esta mañana la concejala de Promoción de la Ciudad, Marian Aguilar, en lo que pretende ser un gesto a favor de la inclusión en esta fiesta de este colectivo. En la comitiva, participarán unas 700 personas en total, entre ellas, 34 auxiliares de seguridad, 90 voluntarios y 14 encargados de las carrozas de las peñas, 16 conductores y 16 acompañantes y dos bandas de música, las de la Coronación de Espinas y la del Cristo del Amor, con 80 músicos. También desfilarán 150 personas con los pasacalles y unos 200 niños cordobeses. Además, vigilarán el desarrollo de la misma personal sanitario y 60 personas encargadas de la limpieza.

Niños en la cabalgata

El presidente de la Federación de Peñas de Córdoba, Alfonso Morales, ha aprovechado la presentación pública de los Reyes Magos, que han acudido enfundados en sus ropajes, para explicar que de los 200 niños que participan en la cabalgata el 70% son hijos y familiares de peñistas que colaboran activamente en la organización del desfile y que un 30% son niños cordobeses ajenos a las peñas. En este sentido, Morales ha recordado que la Federación de Peñas no participa en la preparación del cortejo y las carrozas, que es responsabilidad del Ayuntamiento, y que únicamente se encarga de la selección de las personas que acompañan a los Reyes Magos. Según ha indicado, este año más de 100 personas entre niños y adultos que habían solicitado participar vía email en la Cabalgata se han quedado fuera porque no había espacio para todos. El criterio para seleccionar a los participantes, según Morales, es dar prioridad siempre a los que no han estado en el desfile en los dos últimos años para dar oportunidad a otras personas.

El Ayuntamiento espera que entre 80.000 y 100.000 cordobeses acudan a ver el cortejo real del próximo 5 de enero en alguno de los puntos del recorrido, que partirá de la plaza de Santa Teresa a las 17 horas y concluirá en la calle Agrupación Córdoba. Aguilar ha dado a conocer hoy los detalles del desfile, que cuenta con un presupuesto total de 136.000 euros frente a los 112.000 del 2018 tras aumentar en 7.500 euros las partidas destinadas a la adquisición de golosinas y de regalos.

Las carrozas

Como el año pasado, la Cabalgata de Reyes de Córdoba eestará compuesta por catorce carrozas. Según Marian Aguilar, además de las carrozas de cada Rey Mago y de recuperar las tradicionales carrozas bíblicas de la Anunciación, la Visitación y el Portal de Belén, habrá una carroza de Toy Story, otra de mascotas y una tercera de Alicia en el País de las Maravillas así como un pasacalles infantil, un pasacalles de bomberos y carrozas de Reina Sofía y de Pidetaxi. El Córdoba CF y el Córdoba Futsal también colaboran con la Cabalgata este año.

"El año que viene, un futbolista internacional"

El presidente de las peñas ha adelantado hoy, tras informar de que el cantante Felipe Conde participará en la Cabalgata de los Reyes como paje, que está intentando negociar con un "futbolista internacional" de Córdoba (todo el mundo ha pensado en Pepe Reina) para que el año próximo forme parte de la comitiva del desfile, aunque de momento, no parece estar confirmado.

¿Rey negro o rey pintado?

El presidente de las peñas, Alfonso Morales, ha respondido sobre el debate que existe sobre la conveniencia o no de designar a personas negras para encarnar al rey Baltasar en las cabalgatas de los Reyes Magos, y ha explicado que ya en el 2016, se puso en contacto con un jugador del Córdoba CF, una persona de color, para que ocupara este puesto, pero declinó la oferta por ser musulmán y no cristiano. Desde entonces, la designación se realiza por sorteo y es la peña elegida la que decide cuál de sus socios es el que representa el papel del rey Baltasar.