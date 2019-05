La AVV La Medina reclamará a Endesa por "casi cuatro horas" de apagón en pleno almuerzo

Un corte de suministro eléctrico que afectó ayer al barrio de La Fuensanta tuvo una gran incidencia igualmente en el casco histórico, que vio cómo desde las 12.45 del mediodía hasta las 15.25 horas, que volvió la luz y se cortó de nuevo, vecinos, restaurantes, comercios e incluso la Mezquita no podían atender a sus clientes en plena hora del almuerzo.

La presidenta de la AVV La Medina, Lourdes Martínez, ha explicado esta mañana que pedirán explicaciones a Endesa y "responsabilidades" ante los muchos daños causados, que van a tratar de cuantificar este próximo lunes en una reunión con los vecinos afectados. Según la presidenta de la asociación de vecinos, la empresa eléctrica a la que llamaron en contadas ocasiones no dio explicaciones y negó en un principio que hubiese una incidencia, cuando la realidad era que la falta de luz afectó a hoteles, en los que no habrían las puertas de los párkings: restaurantes que no podían servir comida a sus clientes, salvo tapas frías; tiendas de souvernirs con las luces apagadas... y la Mezquita en la que funcionó su propio generador.

Lourdes Martínez explicó que tienen constancia de que " a una vecina se le ha roto el ordenador y a otra la vitrocerámica, pero lo difícil es cuantificar las pérdidas causadas por la falta de clientes", ya que "nos pilló a todos en pleno horario de servir las comidas".

Según informaron a este periódico desde Endesa, la avería se produjo a las 14.45 horas y se subsanó a las 15.35. Las mismas fuentes indican que apenas se conoció la incidencia se procedió a buscar el origen de la misma y a resolverla.

Desde la organización de consumidores Facua señalaron que estas averías se deben, como ya denunciaron hace unos días, a la «falta de mantenimiento que Endesa realiza de las instalaciones».