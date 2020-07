Una avería deja sin luz a 364 viviendas del barrio del Guadalquivir durante 11 horas

Una avería dejó sin luz este lunes a 364 viviendas del barrio del Guadalquivir desde las 16.45 horas, hasta las 3.30 de la madrugada, una situación especialmente grave en Córdoba en pleno mes de julio y con temperaturas de más de 40 grados que han sumido a los vecinos de la zona en una situación "desesperada" durante once horas. "Estamos asfixiados, es inhumano que nos dejen sin luz tantas horas con el calor que está haciendo, no hay quien aguante", indicaron a este periódico. Este año, debido a la pandemia de coronavirus, no todos los edificios del barrio que cuentan con piscina la han abierto en verano, por lo que esos bloque no han tenido posibilidad de recurrir a un chapuzón para refrescarse.

Muchos de ellos llamaron en reiteradas ocasiones a la compañía Endesa para pedir explicaciones sobre lo ocurrido y la contestación ha sido que "hay una avería y que un equipo de técnicos está trabajando en ella". Asimismo, indican que "cada 90 minutos nos dicen una hora de previsión de arreglo distinta, cada vez más tarde". Cuando se fue a la luz, comenta Pepi, vecina de Las Perlas 1, "nadie pensó que esto se alargaría tanto y nos decían que vendría en una hora, que estaban en ello, y así hasta ahora". Tras más de seis horas de apagón, muchos empezaron a temer por los alimentos conservados en los frigoríficos y congeladores y por el efecto que pudiera tener un corte de suministro tan prolongado en los electrodomésticos.

El corte de luz no solo afectó a viviendas, también a diversos negocios y bares de la zona que tuvieron que parar la actividad debido al apagón.