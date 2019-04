Auxiliares del servicio de ayuda a domicilio exigen su municipalización

Auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Córdoba se han concentrado esta mañana en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba durante hora y media para exigir la municipalización y la creación de la sociedad mercantil local de gestión pública por la que se decantó la comisión creada hace más de dos años para buscar la mejor fórmula para prestar el servicio.

La presidenta del comité de empresa, Rosario Crespo, ha manifestado que la municipalización "es viable" y "lo más sensato y económico para la ciudad". Crespo ha explicado que “estamos trabajando sin condiciones, con contratos precarios de ocho horas y hay compañeras a las que les parten la jornada”. Crespo asevera que el 99% de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio, que se presta a través de una empresa externa, son mujeres y cobran entre 200 y 440 euros de sueldo, que, por otro lado, en la mayoría de los casos es lo único que tienen "para llevar a la casa" al no tener más ingresos. A esto se suma, según ha asegurado, que "no hay medidas de conciliación familiar". A su juicio, "se ha demostrado que las administraciones no hacen cumplir el convenio ni lo que pedimos y si se ha dicho que es viable una municipalización, es el camino que hay que seguir", ya que "este es un servicio público que no se debe dejar de prestar y que debe de ser de calidad para los usuarios". Crespo asegura que "nos sentimos como el último eslabón pero es el más importante".

La creación de una sociedad mercantil local se acordó hace un par de semanas en la mesa de trabajo creada hace un par de años. La propuesta debe pasar aún por el Pleno y es difícil que salga adelante con las votaciones resultantes de la comisión.