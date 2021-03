Las autoescuelas se manifiestan este jueves para denunciar que se sienten engañadas por Tráfico

La indignación de la patronal de autoescuelas se verá reflejada este próximo jueves en la manifestación que tienen convocada con cuyo lema, Nos sentimos engañados, dejan clara su postura ante la inminente implantación del sistema CAPA por parte de la Jefatura de Tráfico.

Así lo ha manifestado a este periódico Rafael Cruz, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, quien recuerda que en diciembre mantuvieron una reunión con la Subdelegación del Gobierno en la que le pedían intermediación ante la Jefatura Provincial de Tráfico para que se suspendiese la entrada en vigor del nuevo sistema hasta no haber acabado con los retrasos de más de dos meses en los exámenes prácticos. El CAPA, según expone Cruz, consiste "básicamente en limitar el número de exámenes y de alumnos que podrán acceder al examen de conducir sin atender a la demanda real de personas que quieran obtener su carnet de conducir". En este sentido añade que “la Jefatura de Tráfico lo que tiene que hacer es asumir la demanda, no organizarla”. Cabe recordar que Tráfico ha previsto dos exámenes al mes en los que solo se podrán presentar entre tres y cuatro alumnos, cuando normalmente en nuestra provincia, en la gran mayoría de meses del año, exceptuando los meses posteriores al verano por la mayor demanda, hay tres exámenes y en los cuales no hay límite de alumnos que se quieran presentar a examen. Para las autoescuelas esta medida significaría un recorte significativo en la capacidad de exámenes que no se ajustaría en nada a la demanda real de la provincia, y que limita de forma poco ética los derechos de los alumnos y la libertad de empresa de las autoescuelas. “Nos ponen en la tesitura de decidir nosotros qué alumnos se pueden examinar, además las tasas que se pagan de derecho a examen tienen caducidad y con esto nos están haciendo jugar con el dinero de nuestros alumnos” ha señalado el presidente.

Además manifiesta que el sistema ya está puesto en marcha y que los retrasos actuales siguen ahí “porque han hecho (en Tráfico) todo lo posible para que no podamos ponernos al día, de ahí nuestra indignación”.

Por su parte la jefa de Tráfico, Piedad Sánchez, explica que este sistema es una forma distinta de trabajar, “más proactiva”. Ahora mismo, ha puntualizado, “nos encontramos en el momento de tener que acabar con los exámenes por el procedimiento anterior para poder poner en marcha el CAPA, en eso quedamos en la reunión que mantuvimos en diciembre”. Hasta febrero, según la responsable de Tráfico, se ha estado presentado documentación para llevar a examen hasta el 20 de abril “y ese mismo día empezaremos con más solicitudes pero ya metidas a través del nuevo sistema”. Ha dejado claro Sánchez que en ningún momento se deja de examinar sino que se cambia el procedimiento de gestión de las solicitudes de las personas que quieren obtener un permiso de conducir.

Actualmente en la plantilla de la oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico hay tres examinadores que conforme a las instrucciones de calidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) pueden hacer como máximo al día 12 pruebas, por lo que diariamente se realizan 36 exámenes. Hasta ahora, cada cierto tiempo, las autoescuelas acuerdan un calendario y presentan su documentación trabajando, según Sánchez, “de forma reactiva”. Ahora el planteamiento es diferente, “yo te digo la capacidad que tengo para un ciclo de 10 días y nos vamos acomodando a eso” es decir, “se garantizan los exámenes en ese período de tiempo”. “En lugar de examinar mucho cada mucho tiempo se examina menos cada menos tiempo, al final el número es el mismo, no se limita” ha subrayado. Desde la DGT se piensa que con este nuevo formato se garantiza una mejor calidad en el aprendizaje.

Desde la Subdelegación también se confirma que en la reunión que se mantuvo en diciembre se acordó la prolongación del sistema que se usa actualmente hasta el mes de abril, cuando empieza a funcionar el CAPA en Córdoba atendiendo a la petición de las autoescuelas que solicitaron la no implantación hasta que los retrasos en los exámenes se hubiesen solventando.

Asimismo señalan que se han mantenido reuniones por videoconferencia con todas las autoescuelas de la provincia facilitándoles toda la información necesaria sobre la implantación, que se hará de manera paulatina.

Para las autoescuelas esta medida solo beneficia a la Jefatura de Tráfico y traslada el problema de capacidad de exámenes a las autoescuelas que tendrán que decidir qué alumnos se examinarán y cuáles no, pasando a ser estas las responsables de los retrasos y listas de espera. “Córdoba ha pasado de ser una de las mejores provincias de España para examinarse a ser una de las peores, con los mismos medios materiales y personales que en años anteriores” han destacado.