Un astrofísico cordobés descubre un sistema solar que incluye el planeta habitable más próximo a la Tierra

Se llama Rafael Luque, es de Priego de Córdoba y aún no ha cumplido 30 años pero ya tiene en su cartera de descubrimientos como astrofísico una lista de hallazgos entre los que hace apenas unos meses ha incluido un sistema solar nuevo compuesto por una estrella roja enana y, de momento, tres planetas. Aún es posible que en el futuro se añadan más. Cuenta lo que ve a través del telescopio como quien relata una historia cotidiana aunque para su interlocutor suene como quien intenta explicar lo que esconden los posos de un café. El descubrimiento se produjo en abril, poco antes de Semana Santa, gracias al trabajo intenso de un equipo de más de 70 personas que ha estado liderado por Rafael Luque, estudiante de doctorado del Instituto de Astrofísica de Canarias gracias a una beca de Caixabank, autor principal del artículo que dio cuenta del nuevo sistema solar y que ha sido publicado esta semana.

Desde el año 98, se venía observando la misma zona donde ahora han detectado este sistema, aunque la primera alarma sobre la posibilidad de que existiera un planeta que girara en torno a esa estrella enana, denominada GJ 357, no se ha producido hasta ahora gracias al nuevo telescopio espacial TESS, lanzado el pasado mes de julio, que han permitido descartar que se trate de simple "ruido".

Situado a unos 31 millones de años luz, este sistema solar sería uno de los más cercanos a La Tierra, según Luque. Alrededor de la estrella, gira un pequeño planeta "achicharrado" por su proximidad al calor, que supone el tercero transitante más cercano al sol, uno de los más próximos de los que se tiene constancia. La órbita es tan pequeña que un año dura solo cuatro días. Además, el último planeta en órbita, según los datos que se tienen hasta el momento, constituiría el planeta "habitable" más cercano a nosotros. ¿Habitable? Según el astrofísico, aunque mucho más grande que nuestro planeta, este podría ser el mejor candidato a habitar por el ser humano en caso de necesidad una vez superado el problema de la distancia. La razón es que no está tan próximo a la estrella como para que el agua se evapore ni muy lejos como para que el agua se congele por lo que las condiciones atmosféricas podrían ser muy parecidas y quién sabe si no esté habitado ya. La historia de este sistema no ha hecho más que empezar.