Asociaciones de mujeres estudian acciones por el cambio de criterio del IAM que las deja sin subvención

Asociaciones de mujeres de Córdoba han mostrado su malestar por el cambio de criterio establecido por la Intervención de la Junta de Andalucía, que ha dejado a una treintena de entidades de la provincia sin la subvención que les había sido reconocida en la resolución provisional, ante lo que están estudiando tomar medidas jurídicas o, en última instancia, convocar algún tipo de movilización.

El Instituto Andaluz de la Mujer tramita tres líneas de subvenciones para asociaciones y oenegés interesadas en prestar servicios en el ámbito de la igualdad de género, la erradicación de la violencia de género y la erradicación de la exclusión social, con un presupuesto global de 4 millones de euros, según datos de la propia Junta. En octubre del 2019, tras la revisión de las solicitudes presentadas, la Consejería de Igualdad repartió el dinero entre 317 entidades y publicó una resolución provisional en octubre del 2019. La resolución definitiva, que se dio a conocer el 27 de diciembre, dio un giro a la situación al reducir el listado de entidades beneficiarias de 317 a 76 proyectos para toda Andalucía, lo que ha dejado a más de 200 asociaciones sin dinero. En Córdoba, de los más de 30 que esperaban financiación por esta vía, solo cuatro figuran en el listado definitivo.

La explicación de la Junta, según fuentes de la Consejería, es un cambio de criterio de la Intervención que ha considerado "sin previo aviso", critican las entidades, que, en lugar de repartir el dinero como se venía haciendo, intentando llegar al mayor número de asociaciones al menos con una parte de la ayuda solicitada, se otorgue el 100% de los solicitado a los proyectos con más puntos, lo que ha dejado fuera a 241 entidades que ya habían reformulado sus proyectos para recibir parte de la financiación solicitada.

De esta forma, Córdoba se ha quedado sin ningún proyecto en la convocatoria del programa de igualdad de género. Del mismo modo, Almería y Huelva no tendrán ninguna entidad en el tejido asociativo que trabaje para la erradicación de la violencia de género.

La situación es especialmente grave para algunas asociaciones, ya que la convocatoria establecía que el plazo de ejecución de los proyectos acababa el 31 de diciembre y el cambio de criterio se ha hecho público el día 27 de diciembre, por lo que muchas de las asociaciones habían ejecutado parte del presupuesto con el que contaban. Entre las asociaciones que han quedado excluidas de las distintas convocatorias en Córdoba figuran la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, Iemakaie, Aperfosa, Córdoba Acoge, Proyecto Don Bosco, Mujeres en Zona de Conflicto, Kamira, Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, el Foro de Empresarias de Córdoba FEPC, así como asociaciones de mujeres de distintas comarcas de la provincia.

"Ha sido un jarro de agua fría para las entidades que no esperábamos", ha explicado Inmaculada Cabello, de Mujeres en Zona de Conflicto, quien ha destacado el impacto que esta medida supone para "muchas entidades de la provincia de larga trayectoria en defensa de la igualdad y contra la violencia de género, cuya principal vía de financiación eran estas convocatorias y que quizás no van a ser sostenibles después de esto". En el caso de MZC, que tiene proyectos de ámbito andaluz, "nos quedamos sin financiación para tres proyectos dirigidos a atender a mujeres migrantes, prostitutas, víctimas de trata, de violencia de género de la provincia, parte del cual es dinero ejecutado, ya que el cambio de criterio se ha llevado a cabo con total opacidad, algo que no entendemos".

En la misma línea, María Gómez, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, ha mostrado la preocupación de las asociaciones por un cambio de directriz "tan drástico e inesperado" que, insisten, "deja sin recursos a un montón de asociaciones de la provincia". En este contexto, Gómez ha adelantado que "las asociaciones de mujeres estamos estudiando qué medidas tomar para recurrir este reparto de subvenciones".

Las cuatro asociaciones de Córdoba que sí tienen subvención para alguno de los proyectos que solicitaron, el 100% de lo que plantearon en sus proyectos, son la Comunidad de Adoratrices de Córdoba, la Fundación Emet Arco Iris, la Fundación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira y la Asociación Feminista de la Subbética.