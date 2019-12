La asociación de vecinos Torre de la Malmuerta, contra el cambio de nombre de Llanos del Pretorio

La asociación de vecinos Torre de la Malmuerta (Campo de la Merded) ha hecho público un comunicado en que se posiciona contra el cambio de nombre de la glorieta Llanos del Pretorio, que se llamará Plaza de España.

La decisión se adoptó en el último Pleno municipal, celebrado el pasado día 13, a iniciativa de Ciudadanos y con los votos del PP y Vox.

La asociación vecinal califica la decisión del cambio de nombre de "sorprendente". En primer lugar, señalan en su comunicado, es "sorprendente" por el procedimiento seguido. Según la asociación, "se ha obviado algo que consideramos fundamental como es −y así se ha realizado con los últimos cambios del callejero oficial− la consulta a los órganos de participación ciudadana, el consenso político en torno a las propuestas de cambio en el callejero y, finamente, por no haberse iniciado el procedimiento por el organismo que tiene estas competencias; Gerencia de Urbanismo".

En segundo lugar, señala el comunicado, "por no ser urbanísticamente una denominación apropiada la que se le pretende dar a este espacio, pues llamar «Plaza» a lo que es una «glorieta» o «rotonda» en medio de una zona ajardinada (Plan Renfe), es poco, por no decir, nada adecuado. Léase el Reglamento General de Circulación: “glorieta es la intersección cuya característica fundamental es que en ella confluyen tramos de vías que se entrelazan en un anillo con circulación rotatoria y rotonda es el dibujo central que posibilita el establecimiento de los carriles en anillo (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, etc.)"

Y, en tercer lugar, añaden, "por la débil argumentación histórica que fundamenta el pretendido cambio".

[Comunicado íntegro de la asociación de vecinos Torre de la Malmuerta]