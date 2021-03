La Asociación Todes Transformando exige al Gobierno que desbloquee el registro de la Ley Trans en el Congreso

Casi un centenar de personas trans y sus familias comienzan hoy en Madrid una huelga de hambre indefinida como consecuencia de la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en torno a la conocida como Ley Trans hecho que, hasta la fecha, no ha hecho posible que ésta quede registrada en el Congreso. Esta situación afecta, según ha explicado esta mañana la presidenta de la Asociación Todes Transformando TT Córdoba, Carmen Ceballos, también a menores, “en nuestra asociación tenemos a niños de cuatro o cinco años y son felices, por eso queremos que los partidos del gobierno registren la Ley Trans para que pueda ser debatida entre todos”. Ceballos ha apuntado directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, como principal responsable de este bloqueo, invitándola a conocer de primera mano la realidad de la situación que afecta a estos colectivos, “ya que es paisana, que venga un día a nuestra asociación y vea la necesidad que tenemos de esta ley, que es imprescindible porque creemos que las personas merecen ser felices y vivir todas sus etapas, es decir, un niño trans tiene que vivir tal y como se siente”. Así, ha insistido en que Calvo “tiene que aprender que la diversidad existe y que todos tenemos cabida en esta sociedad”. Cabe recordar que la forma que tiene el gobierno de debatir las iniciativas legislativas con la sociedad civil es a través de la tramitación de éstas.

Prosigue Ceballos explicando que Todes Transformando ha estado siempre abierta en todas las reuniones y actos que han llevado a cabo desde la misma porque entienden que las personas que no han tenido la posibilidad de conocer esta realidad “hemos tenido que aprender y ahora somos personas mucho más ricas”. Por tanto, desde su organización, exigen la tramitación urgente de la Ley Trans a lo que ha señalado que “Córdoba no va a parar mientras dure la huelga, vamos a hacernos oír porque aquí estamos padres, familiares y chiques, nuestros hijos tienen que estar dentro de la sociedad, como una persona más”. Asimismo, ha explicado que las personas trans sienten su identidad y que no se trata de autoidentificación. “Nos da muchísima pena que personas que nos representan no apoyen los derechos de nuestros hijos”, ha resaltado. Según Ceballos, el género es una cuestión interna de la persona. Para tratar de explicarlo ha puesto el ejemplo real de una niña que, habiendo nacido con genitales masculinos, “se le trata como a un niño y ella contesta en femenino. Una cría de tres años no entiende ni de género ni de etiquetas, entiende de lo que es su sentimiento y eso hay que escucharlo y desde fuera ni unos padres ni un psicólogo ni nadie puede diagnosticarlo. Porque qué explicación tiene que una niña tan pequeña, a la que se le habla en masculino porque tiene un pene, conteste en femenino. Nadie puede explicarlo” ha reflexionado.

Respecto a un posible abuso de esta Ley por parte de algunas personas en cuanto a poder cambiar con facilidad de sexo, elegido administrativamente, expone que cuando se conoce esta realidad “es un proceso tan difícil tanto para el propio sujeto como para los familiares que a ninguno que no sienta lo que es diría otra cosa. Es un trance sumamente complicado tanto para los chiques como para los allegados”. En este sentido, en cuanto a la legislación andaluza, apunta que "si nuestra Comunidad Autónoma ya tiene una ley que recoge la autodeterminación de género, por qué lo cuestiona ahora una parte del PSOE. Si aquí nos están facilitando la vida del colectivo trans, por qué se le pone tantas trabas a una ley para todos los españoles”, a lo que ha añadido que “los derechos de nuestros hijos son muy importantes y muy dolorosos”.

Por todo ello solicitan desde esta asociación que Unidas Podemos y el bloque de investidura hagan un registro conjunto de la ley trans como una Proposición de Ley para que ésta llegue al Congreso para su debate y tramitación.