La asociación San Rafael de Alzheimer mantiene cerrado de forma temporal su centro de día por el covid

En el Día Mundial del Alzheimer, la asociación San Rafael ha querido visibilizar un año más la situación de esta enfermedad y solicitar ayuda ciudadana, con una mesa petitoria ante el Ayuntamiento, a la que se ha acercado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, para mostrar su apoyo y compromiso con los proyectos de este colectivo, familiares y enfermos.

El presidente de la asociación San Rafael de Alzheimer, Rafael Luque, ha confirmado que el centro de día de la asociación, en el que atienden a unas 120 personas diariamente, se encuentra cerrado temporalmente por un decreto del gobierno del 1 de septiembre, por lo que tienen que atender a los usuarios en sus domicilios y también a través de videollamadas con psicólogos y terapeutas ocupacionales. "Estamos volcados e incrementando los recursos humanos en la atención a los usuarios y las familias", asegura Luque.

"Esperemos que si modifican la tasa, poder abrir pronto, porque las familias lo están pasando bastante mal. Incluso tenemos una unidad de memoria pendiente de abrir también y espero que pronto salgamos de esta", ha manifestado Rafael Luque. Además, ha admitido que el confinamiento y la situación de restricciones de la pandemia "ha afectado a los enfermos y familias muy mal, con mucha angustia y estrés", pues "acostumbrado un usuario a estar en el centro de día a tener que estar conviviendo dentro de la unidad familiar, lo han llevado muy mal. Defendemos la autonomía de los usuarios y que lleven una vida lo más normal posible".

En este día mundial, "queremos que la sociedad tome conciencia de esta enfermedad, esta lacra del siglo XXI, esto es una pandemia también, está haciendo mucho daño a usuarios y familiares, hay un binomio usuario y familiar, porque a los familiares, como no los cuidemos, terminaran también enfermos", afirma Rafael Luque. "Tenemos el apoyo de las instituciones como Ayuntamiento y Diputación y desde el sector sociosanitario que nos den los medios posibles para seguir atendiendo a todos los usuarios".

Su mayor reivindicación en este día es que "esa ley de protección de autonomía personal y atención a las personas con dependencias, que salió en el 2009, hay que potenciarla, darle los recursos económicos necesarios y humanos para que podamos salir adelante".

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha mostrado su compromiso y apoyo a la asociación San Rafael "porque son miles de cordobeses y familias que se ven afectados por esta terrible enfermedad, y desgraciadamente, se van a seguir sumando personas". Les ha agradecido su trabajo de todo el año porque "dan recursos a los enfermos, cuidadores, a las familias para que estas personas tengan mejor calidad de vida". El Ayuntamiento, según ha dicho, aporta unos 15.000 euros para proyectos y actividades de la asociación.

Francisco Ángel Sánchez, presidente del IPBS, ha señalado que éste era un día "de encuentro y reconocimiento a personas que trabajan por mejorar calidad de vida de estos pacientes". Ha explicado que desde la Diputación "colaboramos en múltiples proyectos de la asociación con una larga trayectoria, con una aportación de 30.000 euros. Raro es no conocer una familia que no tenga a alguien con esta enfermedad y valoramos el gran trabajo de asociaciones como san Rafael. Seguiremos apoyando a este tercer sector porque llegan también a sitios donde las administraciones no llegamos".