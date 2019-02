La asamblea de la confluencia aprueba primarias abiertas

Los asistentes a la asamblea de la confluencia, reunida ayer en el centro cívico Fuensanta, decidieron convocar unas primarias abiertas a toda la ciudadanía de forma telemática, según informó Olga Perales, portavoz de la asamblea. Asimismo, en la reunión de ayer se aprobó el código ético y el reglamento de las primarias.

Por otra parte, se han emplazado a una próxima asamblea para tomar la decisión de si esta confluencia se presentará a las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo como coalición o como partido instrumental y también para decidir el nombre del «sujeto político» que reunirá a esta formación.

Según la organización, a la asamblea asistieron cerca de un centenar de personas, entre los que había miembros de Ganemos Córdoba, de Equo y también de Podemos, pero no de Izquierda Unida. Entre los participantes estuvo el coordinador local de Podemos, Jorge Hidalgo, y miembros de la dirección local, así como inscritos de Podemos que podían ser «casi un 40% de los asistentes», según afirmó Hidalgo.

La dirección local de Podemos no se niega a esta confluencia y afirma que su formación aún no ha tomado ninguna decisión sobre cómo se presentará a las municipales en Córdoba. Por su parte, la dirección provincial del partido entiende que esta asamblea fue convocada unilateralmente y destaca que llevan un año trabajando en la coalición Adelante Andalucía y no pueden tirar por la borda todo lo ya acordado, afirma Patricia Carrascal, responsable de Organización. Carrascal insiste en que los inscritos en Podemos que asistieron a la reunión lo hicieron a título personal, como ya avanzó ayer este periódico.