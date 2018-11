«Arrancaré mi melena de cuajo»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Desde el bin-bang hasta la fecha se puede observar toda la evolución existencial que ha permitido que la vida exista en nuestro Planeta. Dentro hay de todo. Dejemos los "detalles" y centrémonos en los seres humanos. Es inexacto que lo que se llama violencia sea el monopolio del género masculino. Si se es pacifista hay que reconocer lo que es, y no mentirse a sí mismo. Nuestra sociedad (machista en general) es bastante compleja y contradictoria, y en ella hay violencia real y latente. Basta contrariar a alguien, o hacer oposiciones y pedir algo. Un Estado que vende armas, participa en guerras y diversos conflictos NO es pacifista. Hay que desarrollar desde la más tierna infancia CÓMO saber defenderse ante ataques diversos. Tanto físicos como otros diferentes. Y NO esperar a estar en una encrucijada violenta de relación con alguien dispuesto a ir a lo máximo...