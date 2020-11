Aremehisa reclama a la Junta los resultados de las pruebas de ADN tomadas en Córdoba en el 2019

La asociación Aremehisa de Aguilar de la Frontera reclama a la Junta información detallada del estado actual en el que se encuentra el análisis de las muestras de ADN tomadas en Córdoba en el pasado

año 2019, en el cementerio de la Salid de la capital.

Esta Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, explica en una nota que "tras la presentación en el Parlamento de Andalucía del Informe de seguimiento de las actuaciones en materia de Memoria Democrática en el año 2019, un grupo de familiares a los cuales se les tomó el ADN a comienzos del pasado año en Córdoba para proceder al cotejo del mismo con los cuerpos exhumados en la intervención arqueológica realizada en el cuadro de San Ramón del cementerio municipal de la Salud y que fueron entregados en la Universidad de Granada el día 8 de marzo del 2019", no ha habido resultados.

Desde Aremehisa, recogiendo las peticiones y quejas de muchos de los familiares que se sometieron a esas pruebas genéticas, hacen público que "pronto habrán transcurrido dos años desde la fecha de la toma de muestras y a día de hoy, ninguna administración ha facilitado dato alguno nos a los familiares ni a los colectivos memoralistas en relación con los resultados obtenidos en el cotejo de esas muestras".

Incumpliendo el acuerdo firmado entre Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, que marcaba un plazo máximo de entrega de resultados a los familiares de cuatro meses, desde la fecha de entrega de las muestras genéticas al laboratorio el día 8 de marzo del 2019".

Señala también la asociación que "después de casi dos años, muchos de los familiares han fallecido. Y han fallecido en el anonimato más absoluto. Llevándose con ellos el inmenso dolor de volver a sentirse

engañados una vez más por la administración que les prometió urgencia y en los resultados genéticos para identificar a sus familiares y poder recuperar sus cuerpos y sin embargo con lo que se han encontrado es una nueva dilatación del tiempo sin tener en cuanta la urgencia de la avanzada edad de casi todas las personas que se sometieron a la extracción de muestras de ADN".



Los familiares, dice Aremehisa, "no tienen información alguna del estado en el que actualmente se encuentra el proyecto de identificación, nadie ha informado absolutamente de nada a lo largo de todo este tiempo transcurrido. Ni del procesamiento de las muestras, ni de los resultados". No tienen información tan siquiera, no conocen si se ha procedido al análisis de las muestras, tanto de los 23 cuerpos exhumados, ni de los 180 familiares que facilitaron las muestras para su entrega en la Universidad de Granada.