Arden tres contenedores y un coche en la calle Melilla

Entre Huelgas de la Justicia ...la tremenda situación de Paro de los ciudadanos cordobese...los incendios que todavía por suerte solo son materiales y gracias adios sin victimas ...etc etc etc. Y a las puertas de las cenas anuales en restaurantes de distintos grupos publicos por navidad ...como si aqui nunca pasa nada ..hasta que pase.