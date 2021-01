Arde el cuadro eléctrico exterior del colegio público Averroes

Alumnos y profesores del colegio Averroes se han llevado este viernes un susto. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) ha acudido este viernes a sofocar un incendio que se ha producido en el exterior del colegio público Averroes. Según fuentes de los bomberos, a las 12.38 horas recibieron el aviso de que estaba ardiendo un cuadro eléctrico del exterior del inmueble, lo que provocó un intenso humo, aunque no ha habido que desalojar a los alumnos. Estas fuentes señalan que los bomberos desplazados hasta el lugar de los hechos no han tenido que intervenir, ya que no se han producido llamas y solo se han quemado los cables de la instalación.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 explica que recibió el aviso del suceso a las 12.37 horas y que dio traslado del mismo a los bomberos, Policía Local y a la empresa de suministro eléctrico Endesa. Estas fuentes señalan que no ha habido heridos ni se ha tenido que desalojar el centro y que poco antes de las 14.00 horas tanto Policía Local como bomberos daban por finalizada su intervención.

Sin luz en el centro

Según testigos presenciales, al arder el cuadro eléctrico, se procedió a cortar la luz en el edificio, que se ha quedado sin teléfono ni conexión a internet. En ese momento, el conserje, al percatarse de lo sucedido, intentó sofocar el fuego con un extintor y avisó a los bomberos. En el edificio, ubicado en la calle La Ladera, cerca de Carlos III, se encuentra el CEIP Averroes, que ocupa su planta baja y la primera, y los despachos del equipo de orientación de la Delegación de Educación.

Al lugar de los hechos han acudido, además de los bomberos y la Policía Local, la Policía Nacional. Los agentes que han intervenido estuvieron dando indicaciones para que no se circulase por la zona en la que está el transformador, que está ubicado fuera del edificio y bastante alejado del mismo. Según estos testigos presenciales, los alumnos han permanecido en el interior del colegio con las ventanas cerradas para que no entrara el humo. El incendio ha causado gran revuelo en la zona en la que se ubica el colegio Averroes.

Llegada de los bomberos al CEIP Averroes, donde ha ardido un cuadro eléctrico que ha dejado sin luz al centro, aunque no ha tenido que ser desalojado.

Arde otro cuadro eléctrico

Por otro lado, los bomberos han acudido al número 1 de la calle Académico Sarazá, en el barrio de El Naranjo, donde ha ardido otro cuadro eléctrico. El SEIS recibió el aviso a las 15.25 horas. Al igual que ha ocurrido en el colegio Averroes, el transformador se encontraba en el exterior, por lo que no se han producido daños.