Aprueban el presupuesto para 2020 de Cecosam sin subir ni tasas ni precios

El presupuesto de Cecosam es el primero de una empresa municipal que se aprueba por unanimidad. El gobierno municipal había empezado mal la semana con el varapalo de ver cómo el resto de grupos tumbaba el presupuesto de Vimcorsa. El jueves logró remontar con la aprobación de las cuentas de Sadeco (gracias a la abstención de Vox y Podemos) y hoy cierra los últimos días del año con la luz verde para los gastos e inversiones de la empresa de cementerios. La oposición ha valorado positivamente el cambio de actitud de la dirección de Cecosam, presidida por Antonio Álvarez (Cs), y de su gerente, del que llegaron a pedir el 27 de noviembre incluso su dimisión por su negativa inicial a aplicar la subida salarial de los funcionarios prevista en la ley de Presupuestos Generales del Estado. Hoy tanto el concejal del PSOE, José Antonio Romero, como el de Podemos, Juan Alcántara, han valorado el cambio de actitud y la negociación previa a la aprobación del presupuesto.

Dicha subida está contemplada en los presupuestos para 2020, que no prevén la subida de las tasas y precios de los cementerios, pero sí el incremento en un 2% del volumen de negocio de la entidad sobre la proyección del 2019 (esperan un aumento de las inhumaciones, las exhumaciones o el alquiler de salas y venta de urnas, entre otros). Asimismo se ha incluido para 2020 una transferencia municipal de 980.000 euros, algo que no se hizo el año pasado por la previsión que tenían PSOE e IU de abrir un nuevo tanatorio en San Rafael, que al final no ha visto la luz. Con la aplicación de un plan de márketing que persigue mejorar la imagen de los cementerios municipales y sus servicios esperan aumentar también los ingresos, aunque no lo incluyen por prudencia contable.

Las cuentas prevén unos gastos de 2,98 millones de euros, de los que la mayor partida irá destinada al pago de nóminas (2,1 millones de euros); y unos ingresos de 2,99 millones, de los que el 62% provendrán del cobro de las tasas y precios (1,86 millones de euros). Cecosam prevé terminar con una tesorería de 1,07 millones de euros, que unida a la transferencia de capital del Ayuntamiento prevista de 200.000 euros, permitirán afrontar las inversiones del 2020 sin una disminución sustancial del dinero en tesorería. Entre las actuaciones previstas, que rondarán los 450.000 euros, se incluye la construcción de panteones en el cementerio de San Rafael, de un módulo de columbarios en el de la Fuensanta, la reparación de tejados de unidades de enterramiento y la compra de maquinaria.

En general el presupuesto incluye como objetivos la estabilidad presupuestaria, convertir sus instalaciones “en cementerios vivos”, hacer de Cecosam una empresa viable y sin problemas financieros, acercar los servicios a la ciudadanía y concluir el plan de rehabilitación de unidades de enterramiento, panteones históricos y calles de los cementerios.