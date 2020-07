El Ayuntamiento se aprieta el cinturón con un plan de ajustes por incumplir la regla de gasto

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con un plan económico y financiero para volver a la senda de la regla de gasto que ha incumplido, según determinó la Intervención municipal en la liquidación del presupuesto del 2019 (donde también advirtió del incumplimiento del pago medio a proveedores), que han gestionado a medias dos equipos de gobierno (PP- Cs y PSOE-IU). Este plan de ajustes, al que obliga la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó en su momento el PP y que está siendo cuestionada incluso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), es además condición sine qua non para que el equipo de gobierno pueda emplear parte del superávit, unos 22 millones de euros, en políticas sociales y en paliar los efectos de la crisis del covid.

Al igual que ocurrió en la comisión de Hacienda previa, en el pleno solo PP, Cs y Vox han votado a favor de este plan económico, mientras que PSOE e IU se han abstenido y Podemos ha votado en contra. Ahora el documento será enviado a la Junta de Andalucía, que le tiene que dar el visto bueno. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha asegurado que parte del incumplimiento deriva de "la baja ejecución" del presupuesto en años anteriores o la situación del Imdeco, entre otras cuestiones. En la oposición, el PSOE le ha echado en cara no haber cumplido con el pago medio a proveedores ni un solo mes --"ni siquiera durante el confinamiento", ha indicado Carmen Victoria Campos-- y tener ahora que subir las tasas con el plan de ajustes.

La más crítica ha sido la concejala Alba Doblas (IU), anterior responsable de la Hacienda municipal, al tachar de "absoluta desfachatez" la actual postura del PP que, ha recordado, cuando estaba en la oposición, criticaba como "mala gestión" del gobierno de PSOE e IU el incumplimiento de las reglas de gasto. "Los que venían como buenos gestores no cumplen con el pago medio a proveedores, ni con la regla de gasto y encima le echan la culpa a Pedro Sánchez, ya está bien, la gente no es tonta", ha dicho Doblas. En el turno de réplica, Fuentes le ha respondido que él no ha hablado "ni de Pablo (Iglesias) ni de Pedro (Sánchez)" y ha vuelto a decir que las facturas que PSOE e IU dejaron pendientes le pesan en el cómputo del plazo medio del pago a proveedores.

Isabel Albás y Pedro García hablan antes del pleno, mientras Isabel Ambrosio se pone la mascarilla. Foto: A.J. GONZÁLEZ

En el plan económico y financiero se recoge como medidas el control de todo el gasto que no sea necesario para paliar la situación generada por el covid-19 y la disminución de todo el gasto que sea reducible sin afectar a los servicios. El equipo de gobierno se compromete a cumplir el plazo medio de pago a proveedores en el próximo trimestre e insta a los organismos autónomos y a Sadeco a incrementar su financiación para no depender tanto de las arcas municipales. En esta línea también se plantea la congelación de las transferencias a las sociedades municipales en 2021 y se aprueba el gasto no financiero este año (236.209.141 euros) y el próximo (243.295.415 euros).

¿Mascarillas sí o mascarillas no?

Por otro lado, el Pleno ha aprobado varios suplementos de crédito para contrataciones y actuaciones de emergencia en Transformación Digital o Servicios Sociales, así como para la compra de Epis (750.000 euros) y equipos de protección individual que alcanzan los 900.000 euros. Algunos grupos como PSOE, IU y Podemos han votado en contra del gasto municipal en mascarillas porque creen que llega tarde y es innecesario (el mercado ya está regulado y hay acceso a ellas hasta en los supermercados) y porque se van a distribuir por todos los domicilios y no solo por aquellos que tienen problemas de renta. "Como dijo el vicepresidente andaluz Juan Marian quienes reparten mascarillas son populistas y quieren hacer márketing", ha dicho Pedro García, que también ha lamentado que la partida económica se saque de Cultura. En el mismo argumento ha redundado Isabel Ambrosio (PSOE) y ha dicho que los concejales socialistas van a donarlas a los colectivos que "verdaderamente las necesitan". El PP, por su parte, ha defendido el envío de mascarillas a los domicilios que ya se está produciendo y "vienen en el mejor momento porque están surgiendo rebrotes", ha recordado Salvador Fuentes (PP). "Hacemos bien haciendo llegar mascarillas a toda Córdoba. Cumplimos lo que dice Fernando (Simón) para que no existan rebrotes", ha concluido.

Asimismo se han aprobado dos importantes modificaciones presupuestarias. Por un lado, la modificación presupuestaria que se hará mediante suplemento de crédito de 805.883 euros para la primera fase de las obras del recinto ferial de El Arenal (con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE), que el Ayuntamiento quiere acometer antes de la feria del año que viene. Por otro lado, otra modificación para aprobar el pago de facturas por valor de 804.381 euros (con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE).

El capítulo de gestión se ha cerrado con la resolución de la discrepancia existente entre el director del servicio de administración del Imdeco y la Intervención para el reconocimiento extrajudicial de facturas por valor de 131.696 euros para el suministro de luz y gas en instalaciones deportivas municipales.