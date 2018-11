Aprobados todos los nuevos nombres de calles menos Cronista Rey Díaz

Como va el pais jjjj jjjj nos entretenemos en estas cosas....en cambiar nombres de calles y mucha mas cosas que no voy a decir porque sino seria un .........yo pienso que todo esto es historia de una ciudad de un pais....oooooo es que ahora no nos engaña nadie?gonzalez,aznar,zapatero,rajoy,oooo el presidente de ahora que no lo boto nadie....pienso que todo lo pasado hay que dejarlo como esta...para que todo el mundo sepa lo que fuimos y como fuimos cambiando...pero bueno lo dicho ...con esto.ya comemos.....la de billetes que se gastan en estas cosas cuando hay gente que no tiene pa comer ..SI MUEVES MIERDA HUELE....