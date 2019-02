La aprobación del primer acuerdo para impulsar el Cordel de Écija se complica

La aprobación de un primer acuerdo municipal en relación al plan para impulsar la construcción de un barrio peatonal en el Cordel de Écija con zona comercial, viviendas y equipamientos se complica. Llegar a una moción conjunta firmada por todos los portavoces de los grupos municipales para dar un primer impulso al plan planteado por el Grupo Lar y diseñado por los arquitectos Rafael de la Hoz y Pedro García del Barrio está resultando más difícil de lo que parecía hace unos días cuando se empezó a trabajar en el documento. A la junta de portavoces de ayer no llegó esa moción conjunta ni siquiera una apoyada por la mayoría de los grupos, sino una firmada solo por el PSOE y Ciudadanos, que, de momento, se han quedado solos en este primer respaldo expreso al plan, ya que ni UCOR ni PP han rubricado el texto, mientras que Ganemos e IU continúan manteniendo reticencias. Esto no significa, sin embargo, que no vaya a salir adelante el martes un acuerdo en relación al Cordel de Écija, ya que aún quedan cuatro días hasta el pleno en los que pueden ocurrir cambios de pareceres, concreción de votos o la llegada de enmiendas que retoquen la propuesta actual. Pero, por ahora, los votos del PSOE y Cs no son suficientes, excepto, claro está, que el resto de grupos se abstengan.

La propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, no descartaba a mitad de la mañana de ayer que se consiga el acuerdo que se persigue. Ambrosio, que considera que el plan para urbanizar el Cordel de Écija «es un proyecto interesante para la ciudad», aseguró que tanto ella como su grupo (el PSOE) «vamos a insistir hasta el último minuto para que estemos cómodos en un texto que tiene que ver con un proyecto de ciudad». Ambrosio recuerda que en estos cuatro años de mandato «ha habido más coincidencias que diferencias en las mociones que han ido al pleno». A su juicio, los planes para el Cordel de Écija otorgan «una imagen distinta al distrito Sur» y es «uno de los muchos proyectos en los que tenemos empeño para mejorar las condiciones económicas de los vecinos» de esa zona de la ciudad.

Su socio de gobierno, IU, que desde un primer momento se distanció del PSOE en esta iniciativa y advirtió de las complicaciones que tiene ponerla en marcha, anunció ayer que su grupo hará «una enmienda a la totalidad» a la moción que hay sobre la mesa, aunque no explicó el contenido ni por dónde irá su propuesta.

Teniendo en cuenta que en solo tres días ha habido tantos cambios, de aquí al martes puede pasar cualquier cosa. El martes se daba por hecho el apoyo de PSOE, Ciudadanos y UCOR a un primer texto. Ese día, el PP negociaba la introducción de algunos matices, mientras que IU mantenía su silencio y Ganemos, que no entendía las prisas, ya avisaba de que no firmaría nada sin conocer mejor el proyecto y debatirlo en una asamblea. Un día después, el miércoles, hubo otro momento de esa jornada en la que se daba por hecho la firma de otro documento en el que se plasmaban las enmiendas aportadas por el PP y que apoyaban tanto este grupo, el PSOE, Cs y UCOR. Sin embargo, momentos después un retoque del PSOE a la propuesta que había realizado el PP hizo que este último decidiera rechazar la moción tal y como había quedado. Por último, ayer, a la junta de portavoces llegó una moción rubricada solo por el PSOE y Cs, ya que UCOR también había decidido no apoyarla.

La principal discrepancia está en la manera de integrar en el texto de la moción el papel del comercio de cercanía.