La apertura de la ampliación de la avenida de Almogávares sigue en compás de espera

La apertura de la ampliación de la avenida de Almogávares continúa en compás de espera, a pesar de que desde hace meses está prácticamente lista y a falta de flecos para su recepción parcial. La Gerencia de Urbanismo no recepcionará de manera parcial las obras de urbanización de la avenida de Almogávares, donde Neinor Homes ejecutará numerosas viviendas, ni aceptará que se dividan por fases ni permitirá simultanear las mismas con la edificación parcial. El consejo rector de Urbanismo tomará este acuerdo el miércoles y rechazará de esta manera la petición que había realizado la sociedad Neinor Península.

La sociedad pidió en octubre en Urbanismo la división de las obras de urbanización por fases, la recepción de las correspondientes a la zona A y que se pudieran realizar a la vez de la construcción de pisos las de la zona C, que es donde está la manzana edificable con las viviendas y que debe albergar los centros de transformación. En esa solicitud la empresa informaba de que las obras de urbanización se encuentran casi acabadas a falta de los centros de transformación y los hilos conductores de media y baja tensión. El problema está en que no pueden ejecutarse porque van dentro de un edificio que se va a construir recayente a la avenida de Almogávares y a la calle Balanzona, para el que la empresa ha pedido licencia de obra. La urbanización no estará completa hasta que no se ejecute ese edificio.

Entre los argumentos de Urbanismo para denegar la solicitud están el que la obra no se ha ejecutado por fases sino como una unidad, por lo que no se puede recepcionar parcialmente. En cuanto a simultanear actuaciones, piensa que deben referirse a la totalidad del ámbito y no a una parte. Además, le llama la atención que Neinor pida la fase C y deje fuera la B, que es en la que están las parcelas municipales, de AVRA y de otros pequeños propietarios, por lo que opina que "se generaría una situación de agravio comparativo", según señala el informe. Como solución, Urbanismo da que se instalen los centros de transformación de forma provisional hasta realizar los definitivos. Además, para simultanear la totalidad de la urbanización con la edificación avisa de que la junta de compensación (en la que están todos los propietarios) debe aportar un aval de 1,3 millones. Urbanismo recuerda que no basta el aval de Neinor, que solo garantiza sus obligaciones.