Un apagón deja a la Judería sin luz durante tres horas

Un apagón ha mantenido a la zona de la Judería sin luz desde las 11.03 de esta mañana y hasta las 14,00 horas, según han informado los propios vecinos y comerciantes. En concreto, desde Blanco Belmonte hacia la Ribera, particulares y comercios han permanecido sin suministro eléctrico. Incluso en la Mezquita-Catedral se ha tenido que recurrir a un generador. Los afectados han sido 736 clientes y 211 negocios, según la asociación de vecinos La Medina.

Según los afectados, desde el primer momento han solicitado a Endesa que solucionara el tema cuanto antes y, al parecer, la única respuesta recibida es que se arreglaría en uno 90 minutos, y "que si no que volvamos a avisar", han señalado.

De momento, no se sabe cuál ha sido el problema ni la avería, pero lo cierto es que los restaurantes no han podido servir comidas durante el apagón, los vecinos han estado sin luz y los comercios no han podido atender a sus clientes.

El concejal de Infraestructuras David Dorado ha acudido ala Judería para interesarse por el problema. Doradao ha anunciado que el lunes pedirá una reunión con el responsable de red de Endesa para saber la causa del apagón y ver qué medidas tomar.