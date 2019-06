El anuncio de PP y Cs de cambiar de nuevo las calles indigna a la izquierda y a Vox

Ala izquierda, como era de prever, pero también a la derecha. El anuncio de PP y Cs de cambiar de nuevo el nombre a la calle Foro Romano (por Cruz Conde), avenida del Flamenco (Vallellano) y plaza de los Derechos Humanos (Cañero) ha indignado a todo el arco político. PSOE, IU y Podemos se sumaron ayer a la exigencia de las asociaciones memorialistas para que el gobierno local cumpla la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, mientras que Vox lo conminó a revertir el nombre de las 15 calles que se han sustituido.

El gobierno local, por su parte, defendió la legalidad de su decisión en boca del presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), que sostuvo que todo se hará «ajustado a derecho», por lo que no le preocupa que el asunto termine en los tribunales. Además, dijo que el PP solo se opuso al cambio de tres calles, se abstuvo en otros tantos (como el caso de José María Pemán) y votó a favor del resto. Por último, defendió la fórmula de renombrarlas «como las conoce la gente», con nombres «populares e históricos», lo que, a su juicio, sería escrupuloso con la ley. Fuentes comentó que para estos cambios «no se va a entrar en una dinámica de urgencia», pero que «se va a hacer ya, porque el expediente está».

La oposición, en contra / Todos los grupos municipales se pronunciaron ayer sobre el anuncio del gobierno, incluido Vox, para quien estamos ante un «paripé» y «un engaño» del alcalde popular. La portavoz Paula Badanelli pidió ayer la derogación de la ley de Memoria por «sectaria y revanchista» y, por ende, la reposición de las 15 calles sustituidas en Córdoba tras el acuerdo de Pleno de febrero del 2018 y no solo las tres anunciadas.

La edil de Vox arremetió contra José María Bellido, acusándolo de mentir a los cordobeses, y de haber recogido hasta 7.000 firmas en contra del cambio del callejero y dejar ahora su promesa solo en tres calles. «Lo que antes consideraba un deshonor para las familias afectadas ahora ya no se lo parece», dijo Badanelli, quien también lamentó que el consenso y la participación que exigía Bellido en la oposición no los haya invocado ahora. Por todo, considera «poco coherente» la postura del PP --a Cs no se refirió en ningún momento-- ya que esta formación está de acuerdo con la derogación de la ley que Vox ha pedido en el Parlamento andaluz, por lo que «lo lógico» sería no tener en cuenta ningún acuerdo adoptado en torno a la misma.

A la izquierda de PP y Cs, la indignación era similar pero en sentido diametralmente opuesto. La portavoz socialista y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, hizo un llamamiento al alcalde «para que cumpla la ley», así como el acuerdo plenario que asumió el dictamen de la comisión de la Memoria Histórica.

En una nota, Ambrosio recuerda las palabras del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Francisco Acosta (que fue miembro de la comisión de Memoria), sobre José Cruz Conde, Antonio Cañero y el Conde de Vallellano: «Seguirán siendo personas inequívoca, clara, e indiscutiblemente vinculadas al golpe militar y al franquismo en nuestra ciudad» y por lo tanto volver a poner sus nombres supondría «una violación flagrante de la ley».

El portavoz municipal de IU, Pedro García, por su parte, acusó al gobierno local de mantener «el franquismo sociológico» y también de incumplir «flagrantemente la ley» con su decisión. Considera que esto es «un ejemplo» de lo que va a ser el mandato y criticó que la primera medida de Bellido haya sido ésta y no reunirse con los trabajadores de ABB amenazados por un ERE.

Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria, llamó a la unidad de acción en torno a la Plataforma de la Comisión por la Verdad para llevar a cabo las medidas judiciales pertinentes si se consuma el anuncio de PP y Cs. El historiador calificó de «muy grave» la decisión, y tachó de «cinismo político» el hecho de que digan «que van a cumplir la ley cuando el incumplimiento de la misma es flagrante».

Podemos, por su parte, anuncia que defenderá el cumplimiento de la ley y que el cambio supondría «un grave perjuicio a la democracia y a la memoria de las víctimas».