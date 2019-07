Una sentencia anula el cambio de nombre de la Plaza de Cañero

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba ha estimado el recurso presentado por Aurora Cañero López, sobrina del rejoneador Antonio Cañero, y la Asociación Campera y de Rejoneo Antonio Cañero, y que deja sin efecto el acuerdo aprobado por el 13 de febrero del 2018 por el pleno del Ayuntamiento y “el posterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de denominar a la referida plaza como De los Derechos Humanos”, según la sentencia a la que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA.

El fallo recoge que el acuerdo de cambio de no nombre no se adecúa "a las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", ni tampoco "el cambio realizado posteriormente por acuerdo al que también alcanza el objeto del presente recurso, actos que han de anularse en el concreto particular que aquí nos ocupa en el presente recurso; debiendo recuperar dicha plaza su anterior nombre de Plaza de Cañero, como así fue bautizada la plaza en 1986 por el mismo Ayuntamiento demandado”.

También se considera como fundamento jurídico que “la denominación de la Plaza de Cañero, data del año 1986, ya consolidado el actual régimen democrático en España", siendo entonces alcalde Herminio Trigo. Del mismo modo, la sentencia indica que "dicha denominación se instaura no para enaltecer a la ya extinta dictadura franquista, o alguno de sus dirigentes, sino en reconocimiento a la generosidad del Sr. Cañero Baena, que donó a la ciudad unos terrenos para la construcción de viviendas destinadas a las clases más desfavorecidas de la ciudad". Además, estima que resulta "ciertamente impensable que un Ayuntamiento gobernado por un partido de izquierdas aprobara tal iniciativa popular de tratarse el personaje de una destacada personalidad del régimen anterior”.

El fallo, asimismo, obliga al Ayuntamiento a pagar las costas. Asimismo, la sentencia afirma que "sin perjuicio de que la Administración demandada pueda en ejercicio de sus competencias el modificar la

denominación de dicha Plaza, pero no en base a las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía"