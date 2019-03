Antonio Ruiz acata las listas de Ferraz para Córdoba y dice que no se siente desautorizado

El secretario provincial del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, ha dicho esta mañana que acatará la decisión del comité de listas federal para Córdoba, tanto las del Congreso y el Senado, como las de la capital cordobesa, y se ha mostrado "absolutamente respetuoso" con las normas y procedimientos acordados en el seno de la formación liderada por Pedro Sánchez para la confección de dichas listas. "Desde este momento son las listas del PSOE de Córdoba" y "las mejores", ha dicho para añadir que ahora su "único objetivo es que este país siga avanzando económica y socialmente" para lo que se pondrán manos a la obra en las próximas campañas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo próximos.

Ruiz ha dicho que no se siente "desautorizado en absoluto" tras la decisión del comité federal, que ha dejado fuera de las candidaturas de Córdoba al Congreso y al Senado la gran mayoría de los nombres propuestos por la dirección provincial, así como el orden de la plancha para la capital que quería la alcaldesa y candidata a la reelección, Isabel Ambrosio, y no la que había aprobado la ejecutiva provincial. "En absoluto me siento desautorizado", ha dicho, mientras ha defendido las normas dadas por la formación para la confección de las planchas, en las que la última palabra la tiene Madrid. "Como dirección provincial no podríamos haber hecho otra cosa que la que nos decían nuestras normas, que era escuchar a la militancia, hacer las propuestas en función de lo que había votado esa militancia y acatar lo que el comité federal ha decidido".

Asimismo, ha defendido las palabras de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, tras conocerse ayer la decisión de Ferraz de que "toma nota" de ellas. Ruiz considera que la líder andaluza del PSOE quiso decir que la voz de la militancia debería haber tenido más peso en la decisión final, si bien ha vuelto a decir que las normas "son las que son" y que, en cualquier caso, "las listas están integradas por hombres y mujeres socialistas que van a dar lo mejor de sí".