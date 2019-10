Antonio Ruiz: "Si vamos a una repetición de elecciones, lo lógico era repetir las listas"

En ‘Los desayunos de CÓRDOBA’ los invitados son quienes hacen preguntas al protagonista. Antonio Ruiz ha ofrecido estas respuestas.

-¿Cómo proyecta convencer a los jóvenes para que borren el estigma de que Córdoba es provincia de pocas oportunidades?

--Los jóvenes son los primeros embajadores de Córdoba, son personas convencidas de las oportunidades que tiene esta tierra. A la juventud solo se le convence con realidades y oportunidades. Desde la Diputación hemos puesto en marcha programas de retorno para posibilitar que vuelvan aquellos jóvenes, y que pueden volcar su conocimiento en beneficio de nuestros pueblos. Hay que convencerlos con realidades, y trabajando para que esta provincia cuente con las mejores infraestructuras de comunicación y, por tanto, con las mejores empresas, donde puedan tener esas oportunidades.

-¿Tiene pensada alguna medida de presión reivindicativa para exigir desde la Diputación la reconversión en autovía de la Nacional 432?

-Ya tenemos constituida una mesa de trabajo, integrada por las diputaciones de Granada, Jaén, Badajoz y Córdoba, agentes sociales y económicos, y los municipios de esas provincias. Hemos recorrido ya un camino, pero actualmente esa conversión ha tenido que retomarse desde el punto inicial, al haber caducado algunos proyectos, que estaban durmiendo el sueño de los justos. Ahora, el compromiso del Gobierno en funciones es retomar esos proyectos porque necesitamos esa conversión y, por desgracia, hay que partir de cero. Luego está la financiación que tampoco es fácil, y por eso dentro del plan de inversiones integradas la conversión de la 432 es una de nuestras prioridades.

-¿La falta de comunicación puede ser la causa de que en Córdoba falte tejido industrial?

-Necesitamos el desarrollo del eje logístico central del Mediterráneo, porque hoy en día para las empresas las condiciones logísticas son fundamentales por ser la mayor parte de sus costes. El desarrollo de ese eje central es lo prioritario, lo hemos hablado muchas veces el presidente de CECO y yo, y los dos estamos obcecados en que eso sea una realidad más pronto que tarde.

-¿Por qué las políticas que desarrolla la Diputación en la provincia son poco conocidas por los ciudadanos? ¿Sería necesario un mayor esfuerzo de difusión?

-Somos administraciones de segundo nivel, en el sentido de que el 90% de las actuaciones que se realiza en los municipios, al final quienes las rentabilizan son los gobiernos locales. Eso me parece bien, pero es cierto que deberíamos vender más la gestión, porque a veces solo se nos conoce en los pueblos porque cobramos los impuestos y recogemos los residuos sólidos, pero se desconoce la complejidad de todo en lo que participa la Diputación: jardines, alumbrado público, agua, basura, cultura, programas de juventud o infraestructuras.

-¿Qué tiene pensado en materia de promoción turística? ¿Es necesario una mayor coordinación en materia de turismo con los empresarios de la provincia?

-Procuramos ir de la mano del sector. En el mandato anterior, duplicamos la partidas presupuestarias de Turismo y este mandato queremos seguir en ese camino y seguir promocionando desde un punto de vista, quizá más original, nuestro destino y potencialidades turísticas. Lo digo porque estábamos acostumbrados a hacer actividades promocionales en las que íbamos a un destino en el extranjero, del que recibíamos una parte de turistas, y donde al final nos lo vendíamos entre nosotros. Eso no funciona y por eso nos planteamos que todas las acciones de promoción se dirigieran a la prensa especializada de ese país y a sus touroperadores.

-Por primera vez tiene como compañero de viaje en la Junta de Andalucía a un partido distinto al suyo, ¿cómo le va?

-Me va normal: partidos políticos distintos, distintas políticas, modelos distintos. Yo soy un socialdemócrata convencido, creo en lo público y no lo escondo. Es verdad que existen otros modelos, sobre todo en lo económico, como los neoliberales de los partidos de derechas. Lo que sí me llama la atención es que no se reconozca ese carácter neoliberal.

-¿Qué políticas pueden desarrollar de la mano Diputación, ayuntamientos, Junta, Gobierno central y empresarios para que se implanten industrias sostenibles en Córdoba y provincia?

-Todas las cuestiones estructurales tienen que contar con consenso de todas las administraciones, independientemente de su color político. Cuestiones como las comunicaciones, el cercanías o la logística. Hemos intentado identificar la herramienta, que sería ese plan para que todas participemos de esas inversiones estructurales para Córdoba.

-Como secretario general del PSOE, Cs ha rechazado la propuesta de retribuciones de su socio de gobierno en Baena, el PP. ¿Podría tener Luis Moreno la llave para que el PSOE recupere la Alcaldía este mandato?

-La voluntad popular de Baena le dio al PSOE la Alcaldía, donde fuimos fuerza mayoritaria. Luego hubo un pacto de PP, Cs e Iporba, que arrebató esa Alcaldía y se acordó un reparto temporal. Lo que dije desde el primer momento es que ese pacto, por las circunstancias tan especiales en las que se ha llegado a él, con un representante histórico del PSOE como Luis Moreno, no era un pacto que respondiera a los intereses generales de Baena. No esperaba que fuera tan rápido, en apenas cien días, y el pacto ha dado muestras de estar en una debilidad absoluta. Nosotros como partido mayoritario estamos siempre dispuestos a defender el interés general y asumir nuestra responsabilidad de gobernar para para todos los ciudadanos de Baena.

-El PSOE ha optado por mantener sus listas al Congreso y al Senado. ¿Se ha optado por evitar un nuevo enfrentamiento con Madrid?

-Es la decisión más lógica y la que yo esperaba, porque estamos hablando de la repetición de unas generales, que ya tuvieron un proceso para la elaboración de las listas. Si ahora vamos a una repetición de esas elecciones, lo lógico era repetirlas. Así lo transmitimos desde la Ejecutiva a la comisión federal de listas.

-¿Es posible establecer un plan de desarrollo industrial en la Subbética?

-Es una comarca, a nivel industrial y turístico, bastante potente. Desde la mancomunidad se ha hecho un trabajo espectacular gracias al cual es una comarca muy atractiva desde el punto de vista empresarial.

-¿Harán frente a la Junta desde la nueva Delegación de Memoria histórica tal y como pidió Susana Díaz?

-Creamos esta delegación por un objetivo de humanidad, para que la memoria de esas personas sea resarcida y que sus familiares tengan un lugar para rendirles culto, y que la historia no se vuelve a repetir. Así que cualquier línea de actuación que vaya en contra de la ley de Memoria Democrática tendrá la oposición del Gobierno de la Diputación.

-¿Cúal sería su Córdoba de película?

-Mi Córdoba de película es una Córdoba actual. Córdoba ya es de película. Las películas para que sean buenas tienen que tener un poquito de drama, mucho amor. En un cine comercial, la película de Córdoba es esa en la que de verdad los cordobeses nos creemos las potencialidades que está provincia tiene, que son muchas; trabajamos por ellas y conseguimos desarrollarlas al máximo posible. Si eso lo hacemos, nos salimos en del parchís.