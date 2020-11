Antonio Requena: «Hay miedo al contagio y preocupación por el bolsillo»

-¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-La verdad es que tengo muy claro, y probablemente nadie me discuta, que el comercio de cercanía es el más castigado y afectado por la crisis económica que llevamos sufriendo en España y todo el mundo desde el pasado mes de marzo, Según los sectores ,la hostelería, las zapaterías, las ferreterías, las fruterías y las tiendas típicas de barrio se están viendo muy afectadas y ya no es solo por las grandes superficies, sino porque el cliente tiene mucha preocupación por su salud y su bolsillo. Ambas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta al realizar un análisis sobre la situación actual, la que viven los comerciantes de cercanía. Las personas tienen miedo al contagio y están muy preocupadas por el impacto económico de esta crisis.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Los principales problemas son el miedo a contagiarse de la covid-9 y al bolsillo de cada cliente. Y esto es algo que se palpa en el ambiente. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que la gente de a pie está bastante asustada y no es para menos. Y luego, y no menos importante también están las grandes multinacionales que nos hacen mucho daño a los pequeños comercios y no precisamente porque sean baratos. Estamos siendo muy castigados en muy diferentes aspectos y, lo peor, no recibimos la ayuda que nos permitiría combatir la situación de una mejor manera.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-El papel de las administraciones públicas es clave. En mi sector, el de centros dedicados a la jardinería, no se está ayudando en absoluto. Ni una sola ayuda ni subvención de ningún tipo. A todo eso hay que sumarle que estamos teniendo pérdidas brutales de plantas y género de todo tipo. Es que no se están dando cuenta que trabajamos a diario con seres vivos donde existe mucha perdida. Nadie nos ha preguntado qué nos hace falta. Es terrible la situación en la que nos encontramos y cómo vemos cada día la pérdida de nuestras plantas sin que ninguna administración no eche una mano.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía para nuestra ciudad es lo más importante porque, a diferencia de los grandes almacenes, te asesoran 100%, te escuchan, te ayudan y te dan un servicio como nadie. No hay multinacional ni comercio en internet que pueda competir con nosotros en todos estos servicios que llevamos prestando de toda la vida. Y en Córdoba es muy importante. Apoyemos el comercio de barrio.