Antonio Hurtado lleva a la Unesco la colocación de veladores en el entorno de la Mezquita-Catedral

El diputado socialista Antonio Hurtado ha llevado a la Unesco la colocación de veladores en el entorno de la Mezquita-Catedral que estudia la Gerencia Municipal de Urbanismo a iniciativa de la patronal de la hostelería (Hostecor). El político cordobés también ha promovido una iniciativa en charge-org para pedir al Ayuntamiento que no permita los veladores que ha superado ya las mil firmas.

Hurtado se ha dirigido a la secretaría general adjunta de la Comisión Nacional de Cooperación de la Unesco, como vecino de Córdoba, para poner en conocimiento del organismo la propuesta de la Asociación Empresarial de Hostelería de Córdoba (Hostecor) hecha al Ayuntamiento de Córdoba con relación a la instalación de veladores en el entorno de la Mezquita-Catedral que, al igual que el propio monumento, ya fue catalogado por esa Organización Internacional como Patrimonio de la Humanidad. "Creo importante que tomen cartas en el asunto desde la Unesco para que no siga adelante y no se autoricen los veladores en ese espacio catalogado como Patrimonio de la Humanidad", dice el diputado.

"Como ciudadano de esta ciudad milenaria, de la que todos nos sentimos tan orgullosos, considero que el entorno de la Mezquita no se puede llenar de veladores y convertirse en terrazas de bares. Este espacio es un lugar privilegiado, catalogado como patrimonio de la humanidad. Es un lugar de paseo, disfrute y contemplación del monumento, tan admirable y hermoso por dentro como por fuera", dice el diputado socialista."Todo lo que hagamos en este espacio único debe ser para poner en valor la Mezquita-Catedral, para conservarla y disfrutarla, nunca para devaluarla con veladores y obstáculos para los vecinos y para quienes vienen a admirar su riqueza ornamental y a contemplar hasta el más recóndito de sus rincones. Los paseos por el casco histórico de Córdoba y en especial por el entorno de la Mezquita, son uno de los grandes alicientes para visitar nuestra ciudad. La instalación de veladores devaluaría la grandeza del monumento e iría en detrimento del valor peatonal de este espacio", añade.



Asimismo, en su carta, Antonio Hurtado dice que la propuesta se justifica con la crisis que sufren los establecimientos de hostelería en todos los lugares como consecuencia de la pandemia del coronavirus y añade que el alcalde, José María Bellido,respaldó la iniciativa siempre que el entorno no se convirtiera "en una terraza de verano”.



En este sentido, el diputado del PSOE considera que el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba "no está suficientemente protegido", ya que pese a existir una ordenanza municipal de veladores que se aprobó en el 2008,en ella no aparece ninguna regulación específica para las zonas patrimonio de la humanidad o de áreas limítrofes. Acogiéndose a esa ordenanza, continúa exponiendo Hurtado, se conceden licencias para veladores en tres espacios del entorno de la Mezquita-Catedral: dos de ellos en la calle Corregidor Luis de la Cerda y uno de ellos en la plaza Santa Catalina.

"Estas licencias se otorgan haciendo una interpretación de la ordenanza bastante ventajosa para la hostelería, pues también se podrían denegar atendiendo a lo estipulado". Para citar el texto de la ordenanza que dice "deberá denegarse la licencia cuando sea conveniente reservar para el tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal o espacio para el que se solicite la ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del paso..., y las demás circunstancias específicas concurrentes".

En este sentido, Hurtado pide a la Unesco que rechace la solicitud de más veladores en la zona, que exija al Ayuntamiento que se actualice esa ordenanza regulando de forma restrictiva la concesión de licencias de veladores en las zonas declararas patrimonio de la humanidad y en las zonas limítrofes, y que no se vuelvan a renovar algunas de las licencias en la actualidad concedidas que interrumpen el paso y desmerecen al entorno.

En última instancia, Antonio Hurtado espera que la comisión intervenga de alguna forma para evitar la instalación de veladores en el entorno de la Mezquita, e incluso ayude al Ayuntamiento de Córdoba a que la protección del patrimonio de la humanidad sea lo más riguroso y eficaz posible.