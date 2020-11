Antonio Giménez: «La soledad que se vive en la UCI es demoledora»

Antonio Giménez, ex director del colegio Las Francesas, tiene 68 años y salió el 29 de octubre del hospital Reina Sofía. Tras 20 días ingresado, se emociona cuando recuerda los días interminables que pasó en la UCI, alejado de su familia y del mundo. «He visto allí a personas agarradas a una esperanza con muchas caras, desde la fe religiosa a los recuerdos, las voces... porque la soledad que se vive es demoledora y te golpea muy fuerte», confiesa, «ahora que estoy fuera, con mi familia, puedo decir que he soportado esa soledad gracias al trato humano del personal sanitario, al cariño y mimo con que me han tratado, ellos me han ayudado a vivir y siempre les estaré agradecido». Antonio confiesa que no conoce las caras de esas personas, «ni podría reconocerlos por la calle, solo les he visto los ojos, pero siempre los llevaré en mi corazón».

Paciente de riesgo por otras patologías, se enteró de que había dado positivo en coronavirus tres días antes de que lo hospitalizaran. «Un familiar dio positivo y me avisaron de que yo era contacto estrecho y me hice la prueba». El día 9 le confirmaron el contagio y el 11 sufrió un desmayo que lo dejó inconsciente e hizo saltar las alarmas. «Vino una ambulancia y me llevaron a Urgencias donde un TAC confirmó que tenía neumonía bilateral». En la UCI, pasó 14 días. «Tenía dificultad para respirar, pero no me asfixiaba, para mí la parte clínica no ha sido lo más duro», comenta. Aunque conservó su móvil para mantener el contacto, lo peor fueron «las horas solo en las que piensas de todo y recordaba a mis nietos, a mis hijos y mi mujer sin saber si saldría de allí». En esos días, recuerda que entraban y salían enfermeras para comprobar los aparatos, administrarle el tratamiento, asearle «con un respeto exquisito», insiste. Una vez en casa, Antonio, que ha perdido «dos tallas», deberá pasar 10 días confinado y continuar con un tratamiento de Heparina y corticoides, entre otras cosas, para evitar los temidos trombos, uno de los principales riesgos del covid.