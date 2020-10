Antonio Díaz: «Debemos promocionar el comercio minorista con innovación»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Sin duda. El covid-19 ha afectado a todo el comercio de actividad no fundamental (no alimenticio). Los comercios se vieron obligados a echar el cierre durante la cuarentena y muchas familias perdieron, temporalmente, su única fuente de ingresos, lo que ha provocado en algunos casos el cierre definitivo de los negocios en Córdoba. Si a ello se une que un porcentaje elevado aún no está digitalizado o preparado para combinar la tienda física con la venta on line, es irremediable que la venta se haya visto muy afectada. Además, al salir del estado de alarma se han debido adoptar unas lógicas medidas de seguridad sanitaria que limitan la afluencia de clientes.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Uno de los principales problemas es el relevo generacional, los elevados precios de los alquileres en algunas zonas, que impiden que el comercio tradicional pueda acceder a ellos, haciendo algunos centros de los municipios ciudades clon, porque solo determinadas firmas pueden pagar esos alquileres; formación insuficiente en algunas materias y poca apuesta por la digitalización.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Promoción del comercio minorista con carácter innovador para que los establecimientos sean más atractivos y competitivos. Desde la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba desarrollamos desde 2013 el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder) y la Secretaría de Estado de Comercio. Este plan se estructura en tres áreas para desarrollar este tipo de comercio: diagnósticos de innovación comercial (gratuitos para los comerciantes), talleres formativos a comerciantes y emprendedores (este año haremos seis) y acciones de promoción de centros comerciales urbanos. En esta última acción, cada año financiamos con este plan una acción de dinamización de cada uno de los ocho centros comerciales abiertos (CCA) reconocidos por la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Córdoba es una ciudad fundamentalmente dedicada a los servicios. Por ello, es importante visibilizar la significación de este sector en términos de creación de empleo y emprendimiento local. El comercio de cercanía desarrolla en Córdoba una actividad fundamental en los distintos barrios y en el entramado social. Comunicación personal, trato individualizado y un buen producto son algunos de sus valores que lo distinguen.