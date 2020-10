Antonio Díaz aboga por hacer de Córdoba "el socio del inversor" con digitalización, logística e industria

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha defendido hoy en Los desayunos de Córdoba la necesidad de hacer Córdoba atractiva a la inversión y llevar la provincia a los centros de inversión "de manera profesional y con recursos" como manera de superar la crisis derivada del coronavirus y convertir esta situación en un reto y una oportunidad para las empresas cordobesas. La clave para Díaz pasa por que "Córdoba se convierta en el socio del inversor", en función de un triple concepto: digitalización, logística e industria.

El representante de la patronal cordobesa ha intervenido esta mañana en una nueva edición de Los desayunos de CÓRDOBA, que han tenido lugar con las correspondientes medidas de seguridad por la pandemia sanitaria en el hotel Eurostars Palace de la capital cordobesa, ante unas 70 personas. La ponencia titulada Presente y futuro de la empresa cordobesa, ¿hacia dónde vamos? ha contado con la presentación de Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap, que ha dicho de Antonio Díaz que "lleva las empresas cordobesas en su cabeza y a Córdoba, en su corazón" y lo ha definido como un hombre educado, respetuoso, comedido y templado, unos "buenos mimbres para el diálogo social" tan necesario en los tiempos actuales, ha dicho.

En su discurso, Antonio Díaz ha destacado algunas fortalezas del tejido empresarial cordobés como tener en su ADN la modernización, así como que Córdoba es la provincia andaluza cuyas empresas pertenecen a una mayor pluralidad de sectores (sector agroalimentario, turismo, servicios, industria del frío, joyería, construcción, sanitario, cobre, madera y un joven sector de las nuevas tecnologías TIC). En este sentido, el empresario cordobés ha defendido la necesidad que tiene la provincia de creer en sus posibilidades y de impulsar las sinergias para que las empresas se conviertan en tractores que tiren del territorio. El también presidente de la Cámara de Comercio ha puesto varios ejemplos de empresas poderosas en Córdoba, como Covap --"ejemplo de muchas cosas y sobre todo de cooperativismo empresarial"--, Todolivo, Cunext Cooper, Daplast, Torrent, Magtel, Inasur, Mueloliva, La abuela Carmen, Pastas Gallo o Keitel, entre otras, y ha subrayado el esfuerzo internacionalizador de nuestra industria, pese a la caída de la economía, que entre enero y agosto ha exportado 1.246 millones de euros.

Asistentes al acto, Carreto, Fernández de Mesa, Ricardo Delgado, Bellido, Díaz y López Crespo.

Por otro lado, Antonio Díaz ha partido de la premisa de que esta crisis sanitaria y económica obliga a resideseñar las estrategias, porque ya no sirven las antiguas. "La situación es inquietante pero también un reto, no cabe la opción de defraudar", ha asegurado el empresario que ha rechazado la crispación y polarización del mundo político y ha reconocido que en muchos momentos la agenda de los representantes públicos no coincide con la de la empresa. El presidente de los empresarios ha reconocido que la situación actual es "penosa y complicada", con sectores sin actividad desde hace meses, y ha aportado algunas cifras desalentadoras como la pérdida de 20.000 autónomos y empresas en Andalucía desde el pasado mes de marzo, o la caída del número de cotizantes en Córdoba, que a finales de septiembre eran 1.609 menos que en 2019.

Pese a todo, a juicio de Antonio Díaz estamos en un momento clave, histórico, y posiblemente ante la que será la cuarta revolución industrial y tecnológica. "Es tiempo de revoluciones y grandes transformaciones, donde las decisiones del presente marcarán el ser o no ser del futuro". Asimismo, aunque se ha mostrado a favor de prolongar algunas medidas aprobadas por el Gobierno central como los ERTE hasta finales del 2021 (como ha hecho Alemania) y ha aplaudido el aumento de la carencia de las líneas ICO, ha admitido que no son si no "anestesia" en una situación dramática. "¿Cuándo terminen sus efectos qué va a ocurrir?", se ha preguntado retórico para defender la necesidad de las empresas de contar con una seguridad jurídica prolongada. "Necesitamos medidas valientes con vistas al futuro. Es el momento para que el contrato social funcione de verdad", ha añadido. En este punto, ha puesto en valor el esfuerzo de los agentes económicos y sociales cordobeses (CCOO, UGT y la propia CECO) y la administración local para ponerse de acuerdo, aludiendo, por un lado, al plan de choque municipal aprobado en el Ayuntamiento de Córdoba, y por otro, al documento Juntos por Córdoba, auspiciado por la Diputación, pero ha pedido la materialización de estos acuerdos para no quedarse solo en los buenos propósitos. Asimismo, Díaz ha abogado por ampilar estos lazos al marco nacional y ha recordado la importancia de las empresas en el sostenimiento de la economía. "Como ha dicho hoy el presidente de la CEA somos los sanitarios de la economía".

Por otra parte, ha citado el Plan de Transformación del Gobierno central, que pone el acento en la transformación digital de este país y, aunque ha reconocido que se ha avanzado mucho en este sentido, ha asegurado que "las mochilas del pasado pesan demasiado". En esta línea, también ha dicho que los fondos Edusi son una buena oportunidad para los ayuntamientos, pero que hay que revalorizarlos, y ha exigido que los fondos de transformación europeos lleguen a todas las empresas, sean pequeñas o grandes.

Impulso de la marca Córdoba logística

A nivel local, ha pedido impulsar la marca Córdoba Logística y ha reivindicado inversiones en el corredor central y en el corredor ferroviario de Andalucía, al tiempo que ha pedido situar en la agenda política el eslabón común de ambos: la ejecución del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Díaz ha abundado en la situación estratégica de Córdoba, que ha dicho es una fortaleza pero no una garantía, y ha pedido no sólo creer en ello, sino rentabilizarlo y defenderlo. "Les ruego que defiendan los intereses de las empresas cordobesas allá donde estén. La ideología no debe estar reñida con el bien común", ha pedido a los representantes políticos de Córdoba.

Precisamente, en este ámbito más cescaño, ha abogado por poner en valor los factores objetivos de la ley de contratación pública, diciendo que deben ser fundamentales para defender las empresas del territorio. "Se trata de contar con los nuestros y salvaguardarlos. Si Córdoba es lo primero debe serlo con todas sus consecuencias empezando por sus empresas y autónomos", ha añadido. Para ilustrar esta defensa de los intereses territoriales ha apostado por acciones casi simbólicas pero determinantes, como la ejecución de la Variante Oeste (que conectará el aeropuerto con la carretera de Palma del Río) o la modificación del PGOU que permita vender parcelas de más de 50.000 metros cuadrados, o la agilización de los trámites urbanísticos (pedir una licencia sigue siendo tan costoso como subir el Everest, ha dicho). "Una red de infraestructura adecuadas inclina la balanza a la hora de elegir territorios para invertir; es ahí donde los fondos europeos de recuperación tienen mucho que decir", ha afirmado. En última instancia, ha indicado que Córdoba debe aspirar a ampliar el peso de la industria en el PIB local y ha dicho que para ello hay que corregir el déficit de potencia eléctrica que sigue padeciendo la provincia, o apostar por el 4G, el 5G y la fibra óptica, así como contar con una guía-catálogo de los servicios que ofrenemos a nivel provincial.

Para concluir su disertación, el presidente de la CECO ha recordado que es imprescindible contar con las personas, su entusiasmo, su creatividad e implicación, porque todo lo demás se puede comprar, aprender o copiar. En esta línea, ha señalado la necesidad de recualificar a nuestros equipos humanos y adoptar medidas concretas para digitalizar las pymes, sobre todo las vinculadas al comercio tradicional, muy afectado por el electrónico. "¿Hacia dónde vamos? La única respuesta es ir de la mano del tejido productivo de esta provincia, que es el mejor, aunque a todos nos gustaría que hubiera más empresas", ha añadido. "Hacer de Córdoba un espacio de oportunidad y progreso depende de nosotros mismos y solo será posible desde la cooperación", ha concluido.