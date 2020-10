Antonio Cerezo: «La incertidumbre está haciendo bajar el consumo»

-¿Cree que ha afectado al comercio de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-El comercio de cercanía no está reduciendo el número de clientes, pero sí estamos reduciendo en la compra, en la compra sí se nota un decrecimiento. Se ve que con el miedo por el covid, por lo que pueda surgir, o sea, la incertidumbre que hay actualmente, está provocando que el público compre lo justo, por si acaso, por si vienen mal dadas. En fin, una incertidumbre que está haciendo bajar el consumo porque clientes no nos faltan, clientes hay, pero donde antes compraban veinte ahora compran diez.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El problema que tiene el sector a parte del covid, son las bajas ventas y es que las administraciones no nos están ayudando nada. Hemos estado cerrados, pero tenemos que seguir pagando los mismos impuestos, con lo cual la situación no es fácil. La ayuda yo es que no la veo. Y también la venta por internet es otro problema, en mi sector afecta mucho y las grandes superficies, porque ellos pueden ofrecer unos precios más baratos y la gente se va a lo económico. A mí me consultan y yo le digo al cliente cuál es el producto adecuado para lo que necesita y, aunque le estés diciendo que otro no sirve, si es más barato te dicen que van a probar.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las administraciones podrían reducir impuestos. Yo no digo quitar los impuestos, pero sí reducirlos algo. Lo mismo que se está reduciendo el consumo por esta situación que hay provocada por el bichito, es el momento de reducir algo los impuestos porque los ingresos se han reducido mucho pero los impuestos siguen siendo los mismos. Si no tienes ingresos y tienes que seguir pagando, es complicado mantenerse y yo veo que no nos están ayudando nada.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Importancia muchísima porque los comerciantes de barrio somos los únicos que al cliente le solucionamos los problemas que está teniendo. Aquí viene el cliente con un problema y nosotros le damos solución; en las grandes superficies no le están dando solución. Lo que nos está ocurriendo es que el cliente viene, le damos la solución, y luego se va a una gran superficie a comprar el repuesto o lo compra por internet y viene a que le expliques cómo usarlo. Yo creo que la gente valora el comercio de cercanía, aquí viene gente con un problema y te agradecen que les ayudes, pero eso no se traduce en las ventas porque por el precio se van a la opción más económica.