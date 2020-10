Antonio Carrillo: "Nos encontramos en una situación ideal para crecer"

Antonio Carrillo es el fundador de PTV Telecom, la empresa cordobesa que, desde 1983, trabaja día a día por mantener su posición como compañía de telecomunicaciones referente en Córdoba. Consolidados ya, también, en parte de Andalucía, se preparan para exportar a toda España el modelo competitivo del sector de la telefonía e internet que el fundador ha capitaneado a lo largo de los años.

-En primer lugar, enhorabuena por el reconocimiento como Cordobés del Año por su trayectoria. PTV empezó hace 40 años con «más ilusión que conocimiento», según expresó al recibir este premio. ¿Qué queda del hombre que era en ese momento?

-Yo creo que he mejorado en todo; por tener, tengo hasta muchos más años. Pero también tengo más experiencia, más conocimientos, para ser más útil a la sociedad, más medios para poder competir, más familia, más amigos... Yo creo que ha sido una carrera ascendente y sigue siéndolo, sin lugar a dudas. Como es lógico, todo se terminará alguna vez pero, mientras tanto, la carrera es positiva.

-En alguna ocasión ha dicho también que todas las noches se acuesta pensando en cómo podría mejorar. El mundo de las telecomunicaciones requiere de cambios muy rápidos. ¿Ha podido seguir PTV el ritmo de la industria?

-En el mundo de las telecomunicaciones, los cambios siempre han sido rápidos pero, en los últimos cinco años, han sido rapidísimos. Cuando nosotros empezamos, nuestra competencia era Telefónica, la lucha de David contra Goliat, pero nos dejaron un hueco que nosotros supimos hacer más grande a lo largo de los años. En la actualidad, tenemos una compañía que está a la par del resto de empresas de telecomunicaciones de nuestro país. Una empresa con 600 empleados, introducida en prácticamente toda Andalucía y en las principales ciudades de España. Para conseguir esto no hay que dejar nada atrás, hay que implementar todo lo que demande el cliente. El cliente es el principal indicador de dirección que te dice siempre lo que tienes que hacer. Si haces lo que él quiere, el éxito está garantizado.

-¿Le tiene especial cariño a algún ámbito de su trabajo?

-Al área comercial, donde comenzó mi andadura profesional hace ya más de cincuenta años. Ahí aprendí una de las cosas que más me han servido en mi vida: el esfuerzo casi siempre gana a la inteligencia.

Ser Cordobés del Año es un reconocimiento a su trayectoria y a todo lo que ha hecho por Córdoba.

-¿Alguna vez ha sentido una responsabilidad con ella?

-PTV y yo, personalmente, siempre hemos estado con Córdoba. Hemos tratado, desde nuestra humilde posición, de colaborar con el crecimiento de la ciudad, con sus grandes proyectos, con la cultura, con su equipo de fútbol, con las fiestas, con las asociaciones... Yo creo que en este sentido ha jugado un papel especial nuestro querido canal local. Siendo la televisión decana de la ciudad, hemos dado voz a todos los colectivos, hemos apoyado muchos proyectos e iniciativas y hemos acompañado activamente el desarrollo de Córdoba en los últimos treinta años.

-Si algo ha evidenciadoesta año -aún más- es que necesitamos las telecomunicaciones. Para teletrabajar, para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos… ¿En algún momento ha analizado qué papel tiene usted en todo esto?

-Yo creo que el papel que ha jugado PTV en el acceso de todos los cordobeses a las telecomunicaciones ha sido vital. Debido a que, a lo largo de los años, nos hemos mantenido en una franja de precios muy competitiva, todas las familias, independientemente de su poder adquisitivo, han podido disfrutar de los mejores servicios de telecomunicaciones. A mí me gusta pensar que hemos contribuido al crecimiento personal de muchos cordobeses.

-¿Qué le ha mantenido con los pies en la tierra todos estos años?

-El compromiso que vas creando a lo largo de tu vida con proveedores, clientes, colaboradores, trabajadores... con un montón de gente. Eso te hace que, en momentos difíciles, no pienses en ti: piensas en los compromisos que has contraído y que tienes que cumplirlos. Naturalmente eso hace que te levantes cada día con el ánimo de seguir avanzando, de seguir tirando para adelante. Y mucho más cuando los resultados que se van obteniendo, gracias a ese esfuerzo, son positivos. A lo largo de la vida no siempre todo ha sido positivo (ha habido momentos bajos, también), pero los hemos superado y por eso estamos aquí.

-¿Le queda algún sueño por cumplir?

-Creo que, después de la experiencia adquirida a lo largo todos de estos años y de la aceptación por parte de nuestros clientes, nos encontramos en una situación ideal para hacer que nuestra empresa se desarrolle por todo el territorio nacional. Ese será el objetivo en nuestros próximos diez años.