El antiguo edificio de Agrónomos será un centro de formación profesional y contará con un centro sociosanitario para la realización de prácticas. Eso es, al menos, lo que se desprende del informe que ha emitido la mesa de contratación del concurso que aún sigue abierto y al que le queda la apertura de un tercer sobre, por lo que hasta que no termine todo el proceso no se puede dar por adjudicado el alquiler de Agrónomos a la única empresa que aspira tras quedarse fuera Jícar. El proyecto que hay para Agrónomos es el de un centro de formación profesional con vocación de ser nacional y que tendrá más de 30 especialidades.

La Universidad de Córdoba ha dado el visto bueno a las aclaraciones realizadas por la única empresa que aspira a rehabilitar y gestionar el antiguo edificio de Agrónomos, Gestión de Espacios Circulares. Según el último acta de la mesa de contratación, la empresa ha tenido que presentar documentación en dos ocasiones para aclarar las cuestiones que le solicitaba la UCO. Tras estudiar esa documentación, la mesa de contratación ha concluido que queda acreditada la "solvencia técnica y económica requerida", por lo que el concurso sigue adelante. Para saber si Gestión de Espacios Circulares logra ser la arrendataria del histórico edificio hay que esperar a la apertura del último sobre, el económico.

El informe de valoración de la oferta que presenta la empresa analiza las mejoras que propone y el anteproyecto. En relación a las mejoras, indica que no son consideradas como tales, ya que la rehabilitación del edificio principal es una obligación que aparece en el pliego de condiciones del concurso, mientras que la construcción de edificios anexos “supone un beneficio al propio licitador para una mayor rentabilidad”. Además, no considera mejora los acuerdos de colaboración con la UCO para desarrollar proyectos de I+D. El informe indica que la realización de prácticas en el centro de formación profesional y en el sociosanitario también se valoran de forma limitada al no concretarse los términos de la misma. Por todo ello, la UCO otorga a la empresa un calificación “mediana” en las mejoras.

Lo mismo ocurre con el anteproyecto que presenta, en el que el informe indica que la propuesta “no parte de un planteamiento global que ponga en valor los edificios existentes”, sino que “divide la parcela en subparcelas con usos complementarios pero independientes” y la rentabilidad que se pueda obtener “redunda en beneficio directo del licitador y no de la Universidad”. El informe indica que parte del edificio de Agrónomos “no se rehabilita hasta una última fase”, que no está concretada “ni en uso ni en plazos”, de ahí que también le da la calificación "mediana".

En cambio, la propuesta logra una calificación “buena” en el apartado del plan básico de explotación de la actividad. Este es el segundo intento de la UCO por dar uso al edificio de Agrónomos en cuatro años.

La mesa de contratación pidió a la empresa que acreditase la solvencia económica no solo de esta sociedad, sino también de las firmas a las que pretende subarrendar la explotación del edificio tras su reforma, Albor Córdoba y Gestión de Espacios Sociosanitarios, así como la de Master Tecnic Asistencia. Albor está dedicada a la formación profesional en el ámbito sanitario