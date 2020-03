'¡Ante la barbarie, feminismo!', el grito de este 8M

Con el fantasma del coronavirus sobrevolando todos los acontecimientos de masas, hoy está previsto que Córdoba salga a la calle para participar en la manifestación del 8 de marzo, la primera en tres años que no coincide con una jornada de huelga feminista. Una vez más, la plataforma Nosotras Decidimos ha convocado una manifestación con motivo de la celebración del Día de la Mujer, que partirá este domingo a las 12.30 horas desde la plaza de la Constitución (antiguos Juzgados), recorrerá el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y Gran Capitán y concluirá en los Jardines Presidente Adolfo Suárez (antigua estación de Renfe). El lema elegido para este año es Ante la barbarie, Feminismo. Las mujeres nos organizamos, luchamos y avanzamos.

Según la información facilitada, está previsto que desde distintos puntos de la ciudad partan columnas en dirección a la manifestación. En el distrito Sur, se ha señalado la plaza de Andalucía como lugar de encuentro a las 11.30 horas. A las 11.15 horas, partirá otro grupo desde la plaza de San Agustín, convocado por la asociación Galea Vetus mientras la asociación La Axerquía llama a acudir a las 12.00 horas a la Casa Vecinal de la calle Maese Luis.

Acabada la manifestación, tras la lectura del manifiesto, la plataforma ha organizado un original picnic feminista como colofón del día, que arrancará a las 14.30 horas en los Jardines Presidente Adolfo Suárez, con actividades como la performance Credo Feminista, que correrá a cargo del colectivo Épica Feminista. Habrá micrófono abierto para quien quiera intervenir y una sesión de música en la que sonarán las voces de María Rivas, Irene y Mariki, organizado por La InforMal.

Con motivo del Día de la Mujer, esta tarde tendrá lugar a las 20.00 horas en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, el concierto Mujeres con soul, a cargo del Coro Joven CPM Ziryab y Seven Lives, con la dirección musical de Javier Sáez-López. Entre las actividades incluidas en el programa Kalendas, que organiza el Imtur, hoy está prevista la representación teatral de la obra Las mujeres de Annei a las 12.00 horas en el centro de recepción de visitantes, a cargo de Sexto Mario.

Los municipios de Córdoba también tienen actos organizados para el día de hoy. En Palenciana, por ejemplo, tendrá lugar un partido de fútbol sala mixto por la igualdad con alumnado de 5º de Primaria a las 12.00 horas, tras lo cual se instalará un photocall con el lema We can do it, en torno al cual se realizarán distintas actividades. En Villanueva de Córdoba, esta tarde a las 17.30 horas tendrá lugar en el Teatro Municipal una tertulia con las actrices de la obra 5 mujeres 5, que servirá de preludio a la representación, de entrada gratuita (previa recogida de invitaciones), que dará comienzo a las 20 horas. Pozoblanco celebrará hoy una concentración y una cadena humana a las 12.00 horas en la avenida Villanueva de Córdoba.

Las actividades continuarán la próxima semana. Mañana lunes, tendrá lugar en el patio de la Escuela de Arte Dramático el acto central a las 11.30 horas. Además, entre las 11.00 y las 14.00 horas, los IES Gran Capitán y Blas Infante y los colegios Séneca, Juan Rufo, Aljoxaní y Concepción Arenal celebrarán el Día de la Mujer con una marcha por Fátima que partirá del parque frente al colegio Aljoxaní para culminar en la plaza Jazmín. Participarán unos mil alumnos del barrio.