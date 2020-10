Ángel Maestre: "Deberían dar facilidades de pago de impuestos y gastos"

-¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-Sí por supuesto, ya que suele ser un comercio con establecimientos más pequeños y la gente tiene más miedo a entrar por temor a contagiarse, aun teniendo todos los comercios sus medidas de protección y de seguridad frente al covid, porque obviamente, todos los negocios cuentan con sus protocolos de desinfección e higiene que la situación de crisis sanitaria requiere. En nuestro caso, además de los geles hidroalcohólicos, por su supuesto las mascarillas de todos nuestros empleados dentro en la cocina y fuera, somos muy rigurosos con el distanciamiento entre las mesas. También estamos reforzando la limpieza en los aseos, entre otras medidas.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El consumidor tiene más reparos a entrar en un establecimiento pequeño que en superficies más grandes. Parece que en los centros comerciales, al ser espacios más grandes, hay menos miedo, aunque creo que no debe ser así, porque en estas grandes superficies también se concentra mayor número de personas. Particularmente, mi negocio de hostelería, al tener terraza para el público y mientras la meteorología acompañe y no haga frío, no hay problema, porque la gente se siente más segura en el exterior, pero el entrar al interior el cliente le tiene más respeto. De todas formas nosotros vamos a ser muy cuidadosos con el distanciamiento dentro y en la terraza, aunque quede más reducida, esperemos que la zona semi cubierta siga funcionando bien.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Deberían de dar facilidades de pago para todos los impuestos y gastos que tenemos los autónomos, se hace muy difícil en negocios pequeños soportar todos los gastos que generan los mismos.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Hay que darle toda la importancia, ya que los ingresos que generan se quedan en la ciudad, porque son personas del pueblo y van a invertir su dinero en el mismo. En las grandes superficies como los mismos dueños, no son del pueblo, el dinero se va fuera. Es decir, la vida de un pueblo son los pequeños comercios, los que te dan confianza, trato cercano, y la posibilidad de enriquecer al mismo mediante la contratación de más personal si aumentan las ventas, sería otra forma de ampliar negocios e ir aumentando la actividad económica de la localidad. Es como una cadena, si a mí me permiten crear empleo, mis trabajadores tendrán más poder adquisitivo y así. Es muy importante arroparnos y ahora más que nunca.