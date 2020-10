Ángel Blasco: «El inconveniente es la incertidumbre que nos viene»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Yo creo que sí. Fundamentalmente porque, durante el confinamiento, muchas personas que tenían miedo a comprar por internet prácticamente se han visto obligadas a hacer sus compras por esta vía. Mi sector, sin embargo, ha sido muy beneficiado, el equipamiento del hogar en general, al estar en la casa, mucha gente se ha dado cuenta de que tenía que cambiar muchas cosas. El inconveniente es la incertidumbre que nos viene, que no sabes qué va a suceder mañana. También es cierto que hemos tenido una empatía bastante importante de nuestros clientes antiguos y de los nuevos.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Muy importante, la digitalización, que no llega a todos los comercios, la informatización de todos sus sistemas y todos sus procesos, ese es el reto mayor al que nos enfrentamos. Hemos intentado que las administraciones tengan una vinculación importante con nosotros al respecto, pero las administraciones están más preocupadas de otras cosas que creen que son más importantes.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

La primera y más fundamental es sentarse con nosotros, con el comercio de calle, porque hay muchísimas personas que se encuentran solas y que no saben el rumbo que van a tomar. Eso es fundamental, pero aparte de eso, ofrecernos alternativas a lo que ya conocemos: no hablo ya de modernizar, sino de hacer atractivos los centros comerciales abiertos, que no se están haciendo. Es verdad que ahora con el tema del covid no se permiten aglomeraciones, pero habría que hacerlos más atractivos fomentando que haya actuaciones en la calle, decorando las calles de una forma un poquito más europea, haciendo mercados navideños por ejemplo más abiertos y más sectorizados…

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Yo creo que sin comercio de cercanía la calle se nos muere. Hemos visto durante dos meses que estando todos los comercios cerrados, era penoso pasear por la calle. El comercio de cercanía aporta alegría, aporta proximidad, buen rollo entre los vecinos, hay una serie de ventajas que el comercio online e incluso los grandes centros comerciales no aportan. Indudablemente, la sociedad requiere tiendas a pie de calle y, sin duda, tiendas muy especialistas, donde encuentres productos y una atención que realmente en otros comercios no vas a encontrar. Las calles no pueden estar muertas. Por lo menos vamos a intentarlo.

